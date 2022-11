Adni öröm. Főleg ilyen programok mellett! (x)

A decemberi adventi hétvégéken várják azokat a családokat, amelyek szeretnének egy közös pillanatot megörökíteni naptár formájában. Sőt, a karácsonyi fotósarok előtt a gyerekek egyedi megjelenést is kérhetnek az arcfestőknél. December 3-4-én karácsonyi képeslap készítés is lesz a programban. A következő hétvégén ünnepi dekorációt készíthetnek majd az érdeklődők, 17-én és 18-án pedig mézeskalácsot sütnek majd a segítőkkel a vállalkozó szelleműek. Így az bronz, ezüst és aranyhétvégékről is különleges karácsonyi relikviákkal térhetünk majd haza.

A bőséges programkínálaton túl is sok lehetőség adott arra, hogy a család minden tagja találjon magának elfoglaltságot, ugyanis a bevásárlóközpont nyári megújulása óta a látogatók már a belső játszóteret, a relax zónákat és az Insta fotósarkot is használhatják. Vagyis nemcsak a karácsonyi bevásárlás miatt érdemes felkeresni a Camponát az adventi időszakban, hanem azért is, hogy élményekkel gazdagodjunk és közben segítsük azokat, akiknek szerényebb körülmények között készülődnek az ünnepekre.

A Cipősdoboz alapítvány november 25. és december 18. között várja adományainkat a Camponában az alábbiak szerint:

A decemberi adventi hétvégéken az emeleti ételudvaron a hoszteszeknél adhatjuk le a dobozunkat (szombaton 12.00 – 20.00 óra között, vasárnap 11.00 – 19.00 óra között), míg minden egyéb alkalommal a földszinti információs pultnál (hétfőtől szombatig 10.00 és 20.00 óra között, vasárnap 10.00 és 19.00 óra között).

Az ünnepi programokkal és ajándékozással kapcsolatos minden fontos részlet elérhető a Campona weboldalán, ahol inspirációkat is találunk a dobozunk megtöltéséhez.