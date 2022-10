Tudatosan természetes szájápolás biokozmetikumokkal (x)

Vegyük sorra, mire kell figyelnünk!

Az SLS habképző tenzid, amely többet árthat, mint habzik. Szájszárazságot, ínyérzékenységet és ínygyulladást okozhat hosszú távon. A Triclosan nevű antiszeptikus hatású vegyület miatt már a Greenpeace is fellépett a teljes körű kivonása érdekében, mert rákkeltő dioxint, anilint és furánt tartalmazhat, mérgező és allergén, ezért, mint tartósítószert már betiltották 2005-ben. Ennek ellenére nedvesítő-lágyító címszóval még 2022-ben is találkozhatunk vele a kozmetikai termékekben tartósítóként, fertőtlenítőként és baktériumölőként fogkrémekben és dezodorokban. Soha nem használunk kockázatosabb tartósítószereket, így természetesen triclosant sem.

Van-e benne és egyáltalán mennyi hatóanyag?

Azt tehát már tudjuk, hogy az S.L.S. és triclosan tartalmú fogkrémeket érdemes elkerülni, de annak is van oka, hogy biokozmetikumban fluoridot is ritkán találunk. Egy másik fontos aspektusa a fogkrémeknek, hogy milyen és mennyi jótékony, a fogínynek és a szájüregnek előnyös hatóanyagot tartalmaz? A kommersz márkáknál örülhetünk, ha 1-2 hasznos hatóanyagot - azt is csak jelképes mennyiségben - találunk, azonban mi teljesen máshogy tekintünk a témára.

A BIOLA saját fejlesztésű, Kecskeméten gyártott natúr- és bio fogkrémeire jellemző a kifejezetten magas bioaktív hatóanyagtartalom, melyet Te is ellenőrizhetsz az INCI/összetevők átnézésével. Az általunk használt gyógynövények a fogkrémekben is komplexen, egymás hatását szinergiában felerősítve kerültek bele.

Mik a leggyakoribb hatóanyagaink a fogkrémeinkben?

- Bíborkasvirág kivonata: a természetes védekezőképességet javítja, elősegíti az íny regenerációját, gyulladáscsökkentő - az erős ínyért;

- Kamilla kivonata: gyulladáscsökkentő, az ínyt és a nyálkahártyát óvja, antibakteriális hatású - a gyors regenerációért;

- Teafaolaj kivonata: rendkívül erős és hatásos antivirális és antibakteriális hatás

- a fertőzések, gyulladások megelőzéséért;

- Menta kivonata: antibakteriális, vírusölő, hűsítő, enyhülést hozó és tonizáló

- a kellemes leheletért.

Dönts Te is a természetes és komplex szájápolás mellett a BIOLÁ-val, keresd a natúr- és bio fogkrémeinket saját webshopunkban a biola.hu weboldalon!

Ismerd meg legnépszerűbb fogkrémeinket!

Reishi & teafaolajos fogkrémünk a visszajelzések alapján az íny- és fogproblémák leghatékonyabb enyhülést hozó fogkréme. Nem csodakrém, de a benne lévő magas bioaktív hatóanyagtartalom miatt mindent tud, amit egy bio fogkrémtől elvárhatunk!

Herbal fogápoló gélünk a legkisebbek részére is ideális, bőrgyógyászatilag tesztelt fogápoló gél.

BIO teafaolajos fogkrémünk a BIOLÁ-tól megszokott komplex és magas hatóanyagtartalmával friss leheletet és valódi, természetesen tiszta száj érzetet biztosít. Népszerűségét az intenzív mentolos, teafaolajos ízének és frissítő hatásának köszönheti.