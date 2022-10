Megéri felújításra váró családi házat vásárolni? (x)

A teljesen kész, költözhető állapotú ház vásárlása esetén már nem kell a felújítással bajlódni, viszont nem biztos, hogy teljesen a mi elképzeléseink szerint van kialakítva. A felújítandó házaknál szárnyalhat a kreativitásunk, viszont ezek lakhatóvá tétele sok energiába kerül. Nézzük meg kicsit részletesebben is, hogy melyik döntés mivel járhat!

A felújítandó házak előnyei

Amikor eladó családi házakat keresgélünk, akkor sok felújításra váró ingatlanban megláthatjuk a lehetőséget. Elképzeljük, hogy milyen átalakításokkal varázsolhatnánk azt álmaink otthonává. Ez a fajta szabadon tervezhetőség nagy előnyt jelent a felújítandó házaknál, ezen felül még az is mellettük szól, hogy olcsóbban meg tudjuk vásárolni azokat, mint egy teljesen felújított, vagy frissen épült házat.

Ráadásul a felújítást sem kell egyszerre elintézni, hanem szépen fokozatosan lehet kicserélni benne dolgokat, csinosítgatni, javítgatni. Így egyrészt nem annyira megterhelő anyagilag, másrészt a végeredmény pontosan olyan lehet, mint amilyet mi szerettünk volna. Abban is biztosak lehetünk, hogy tényleg minden ki lett cserélve, ami el volt öregedve, rossz állapotban volt – hiszen mi magunk csináltuk.

Milyen buktatói vannak a felújításoknak?

Eddig úgy tűnhetett, hogy egyértelműen jó ötlet olyan családi házat venni, amit majd mi magunk teszünk rendbe – de azért lehetnek ennek buktatói is. Mik azok a szempontok, amiket figyelembe kell vennünk, mielőtt megvásárolunk egy ilyen ingatlant?

Alapanyagköltségek

Az utóbbi időszakban rettentően felmentek az építőanyagárak, mindegy, hogy tégláról, cserépről, fa vagy fém alapanyagról beszélünk: az 1-2 évvel ezelőtti áraknak akár a többszörösével kell számolnunk. Nemcsak megdrágultak az anyagok, de előfordul az is, hogy alapanyaghiány lép fel, ezért csak nagy késésekkel kapjuk meg a megrendelt árut.

Szakemberek hiánya

Az építőiparral kapcsolatos foglalkozások az elmúlt évtizedekben nem tartoztak éppen a divatszakmák közé, többek között ennek is köszönhető, hogy kevés a jó szakember az országban. Mielőtt felújításba kezdünk, érdemes végiggondolni, hogy milyen munkásokra lesz szükségünk, milyen átalakításokat tervezünk. Kell kőműves, festő, asztalos, ács? Vannak-e megbízható szakembereink, ezekre a feladatokra, és ők milyen munkadíjjal dolgoznak?

Mivel kevés a szakember, ezért azok, akik ilyesmivel foglalkoznak, magas vállalási díjjal dolgoznak, hiszen rengeteg a megrendelésük. Ez egy olyan terület, amin nem is nagyon éri meg túl sokat spórolni, nem érdemes a legolcsóbb fellelhető szakit megkeresni, mert valószínűleg sajnos a munkájának eredménye is olyan lesz. Itt pedig azzal is számolni kell, hogy ha rosszul dolgozik, és ezért újra meg kell csináltatni az egészet, akkor rengeteg drága alapanyagot is elpocsékoltunk. Végül anyagilag is rosszabbul járunk, és sokkal később is végzünk a felújítással. Érdemes az ismerősök között körbekérdezni, és ajánlás útján szakembert találni, hiszen akkor legalább már van egy biztos referenciánk a munkájáról.

Mivel lehet spórolni?

A legideálisabb helyzet az, ha a felújítás egy részét mi magunk is el tudjuk végezni, például a gipszkartonozást, a járólapozást, a festést. Így minél több területhez értünk, annál többet spórolhatunk. Ezen kívül az is jó megoldás lehet, ha van olyan ismerősünk, aki ért az ilyen munkákhoz, és jutányos áron elvégzi ezt nekünk. Az alapanyagok árán is spórolhatunk, ha be tudjuk őket szerezni használtan, mondjuk egy épületbontásból.

Mit mérlegeljünk döntés előtt?

Amikor eladó családi házakat keresünk, és egy azonnal költözhető állapotú, valamint egy felújításra váró között akarunk dönteni, alaposan meg kell fontolni, hogy melyik mellett tesszük le a voksunkat. Nyilván az anyagi keretünk is korlátozhat, de pont ezért nem szabad elhamarkodottan, az elsőre kevésbé költséges megoldás javára dönteni, mert később érhetnek komoly meglepetések.

A tökéletes megjelenésű házat is érdemes átnézetni egy hozzáértő szakemberrel, hogy ne idővel derüljön ki, hogy valójában itt is sok mindent javítani kell. A felújítandó ház esetében pedig számoljuk ki, hogy megközelítőleg milyen költségekkel jár majd az egész folyamat. Esetleg ha lehetőségünk van rá, kérjünk egy árajánlatot a felújításra. Ha ezekkel a tényezőkkel tisztában vagyunk, akkor már sokkal magabiztosabban hozhatjuk meg a döntést.