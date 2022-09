Mitől lesz igazán jó egy bor? (x)

Az előkészületek

Mielőtt az alább felsorolt szempontok szerint hozzáfognánk végigkóstolni az otthonunkban fellelhető borokat, hogy eldöntsük jónak számítanak-e, fontos ismernünk a folyamat előkészületeit. Ha voltunk már profik által szervezett borkóstolón, jól tudhatjuk, hogy rengeteget számít például a felszolgált bor hőfoka. Mindegyik nedű esetében létezik egy ideális hőfok, amelyen igazán ki tudnak bontakozni az ízei és az aromái. Ezt mindig tartsuk szem előtt!

Csak úgy, mint a bor sajátosságait! Vannak olyan borok, amelyeket öblösebb pohárban érdemes felszolgálni, némelyiket dekantálni, levegőztetni kell, mielőtt belekortyolnánk. Ismerjük meg az italt, mielőtt a poharunkba töltenénk! Emellett az sem mindegy, hogy mi hogyan készülünk fel: ha például dohányoztunk az ízlelés előtt vagy valamilyen erős ízű élelmiszert ettünk, érdemes valamivel semlegesíteni a hatásukat.

Mitől lesz jó egy bor?

Ha a fenti szempontokat betartjuk, akkor máris néhány lépéssel közelebb kerülhettünk ahhoz, hogy egy igazán jó bort kóstolhassunk meg. De van egy rossz hírünk: az, hogy egy bor jó lesz-e vagy sem, már a készítésnél eldől. Azaz, mi lehet, hogy mindent megtettünk az előkészületekkel, a hatás mégsem lesz az igazi. De nézzük, mi minden számít, ha egy minőségi borról van szó!

A szőlő

A legelső dolog nem meglepő módon a szőlő minősége. Minden más termékre is igaz, hogy ha az alapanyag jó, akkor az már megelőlegezi a végeredmény kvalitásait is. A szőlőtőkékre – és arra, hogy milyen termést adnak – számtalan dolog hatással van. Ilyen például a borvidék klímája, az általános hőmérséklet, az, hogy mennyi nap éri a szemeket, illetve hogy milyen a talaj, amelybe ültették. Emellett az sem mindegy, hogy hogyan tartják a gyümölcsöket: sok helyen például megszabadítják a tőkéket a levelektől, hogy több nap érje a fürtöket.

A feldolgozás

Természetesen a feldolgozás metódusa is sokat nyom a latba. Már önmagában az is számít, hogy mikor szüretelik le a szőlőt, nem is beszélve arról, hogy hogyan. Vannak, akik a manuális, vannak, akik a mechanikus módszerre esküsznek. Az előbbi alapvetően lehetővé teszi, hogy jobb minőséget kapjunk, hiszen a gondos kezek a gépekkel szemben ki tudják válogatni a borgyártáshoz leginkább alkalmas, tökéletes szemeket.

A készítés

Természetesen maga a készítés sem utolsó rangú faktor. Ennek négy fő lépése van – a macerálás, az erjesztés, a kivonság és az érlelés –, amelyek mind-mind rengeteg figyelmet és még több szakértelmet igényelnek. Ezek során kerülnek a szőlő közé a különböző anyagok, például enzimek vagy éppen a cukor.

Egyensúly

Ahhoz, hogy egy bort jónak nevezhessünk, megfelelő arányban kell benne lennie négy faktornak: a savasságnak, a tanninoknak, az alkoholnak és az édességnek. Ha az egyik – vagy több - túlsúlyban van a többihez képest, az egykettőre elronthatja a bor harmóniáját és az egész általa nyújtott élményt. A savasság például túl élessé teszi a bort, a tanninoktól pedig túlságosan fanyar lesz az íze. A borkészítőknek tehát igazi egyensúlyozóbajnokokként kell eljárniuk, ha igazán finom italt szeretnének a hordóikba tölteni.

Komplexitás

Alapvető tény, hogy a minőségibb borok komplexebb ízvilággal rendelkeznek, mint az egyszerűbb társaik. Az ízprofiljuk számos réteget sorakoztat fel, amelyek egymás után bontakoznak ki a borkóstoló során. Ha igazán figyelmesek vagyunk, akkor mi magunk is megtapasztalhatjuk ezt az élményt!

Végjáték

A jobbfajta borok kóstolása során észrevehetünk egy nagyon kellemes, tartós, intenzív ízlecsengést. Azaz: nem csak akkor érezzük a kellemes ízkavalkádot, amikor éppen az szánkban forgatjuk a bort, hanem egy kicsivel még a lenyelés után is. Ha viszont belekortyolunk egy típusba, és szinte azonnal felszívódik az összes íz a szánkból, már tudhatjuk, hogy nem a legjobb minőséggel van dolgunk.

Ízlés kérdése

A fentiek alapján a következő borkóstolónkra már felkészülten érkezhetünk: tudni fogjuk, mi mindenre kell odafigyelnünk, hogy felismerjük a minőséget. Itt azonban fontos egy valamit kiemelni: a minőség nem mindig egyenlő a mi ízlésünkkel. Persze valószínűbb, hogy egy gondosan elkészített bor jobban fog ízleni, mint egy alsópolcos változat, de erre nincs garancia. A jó bor tehát elsősorban attól jó, hogy nekünk mi ízlik, milyen preferenciáink vannak, milyen íz ízlésvilágunk. Így ezt sem hagyhatjuk figyelmen kívül!