Joe Cullen a Hungarian Darts Trophy győztese (x)

A PDC European Tour keretén belül 2022. szeptember 2-4. között Budapesten mérkőztek meg a darts legjobbjai. Az európai versenysorozat tizedik állomásán összesen 46-an mérték össze tudásukat. A háromnapos versenyt nagy érdeklődés övezte, összesen közel 14.000 dartsrajongó szurkolt a BOK Sportcsarnokban a kedvenceiért.

A magyar dartsosok is bizonyíthattak

A verseny első napján a házigazda jogán négy magyar dartsjátékos is lehetőséget kapott, hogy bizonyíthasson. Sárai Levente élete első PDC-versenyén Boris Krcmart kapta ellenfélnek, aki elől sikerült egy leget elvinnie. Borbély András is most debütált PDC-versenyen, neki Jeffrey De Zwaannal kellett megküzdenie, két leget nyert a holland ellen. Székely „Penge” Pál jelenleg csípőprotézisre vár, de nagy fájdalmai ellenére is vállalta a szereplést. Azzal a William O’Connorral játszott, aki végül a döntőig menetelt; 6–2 lett az eredmény az ír javára. Végső János alanyi jogon kvalifikálta magát a versenyre, és egy igazi legendával, a korábbi vb-döntős Simon Withlockkal mérhette össze tudását. Végül az ausztrálok kedvence 6–2-vel búcsúztatta.

Joe Cullen dobás közben (fotó forrása: Vörös Nándor és Darts Event Kft.)

Meglepetésekből nem volt hiány

A világelső Gerwyn Price, a tavalyi Hungarian Darts Trophy győztese visszalépett, és Rowby-John Rodriguez sem jött el Budapestre családi okok miatt. Így 48 játékos helyett 46-an léptek a darts tábla elé a BOK Csarnokban.

A második versenynapon játszott először a Pro Tour kiemelt 15 dartsosa, akik közül csak öten jutottak be végül a legjobb 16-ba. Olyan nagy nevek estek ki, mint a háromszoros világbajnok Michael van Gerwen, a világranglista második helyezettje, Peter Wright, de a nem kiemelt játékosok közül a korábban ötször is világbajnoki címet nyerő Raymond van Barneveld sem jutott tovább.

Szeptember 4-én az előző két nap eredményei alapján legjobbnak bizonyuló 16 játékos mérhette össze tudását az alábbi párosításokban: Jim Williams - Joe Cullen, Madars Razma - Rusty-Jake Rodriguez, Josh Rock - Dirk van Duijvenbode, Boris Krcmar - Dave Chisnall, Jeffrey de Zwaan - José de Sousa, Michael Smith - William O'Connor, Karel Sedlacek - Nathan Aspinall, Simon Whitlock - Ryan Meikle.

Joe Cullen Budapest dartsbajnoka

Joe Cullen, a 2022-es Hungarian Darts Trophy győztese (fotó forrása: Vörös Nándor és Darts Event Kft.)

A 33 éves angol Joe Cullen nyerte meg a rendhagyó budapesti versenyt és az azzal járó 25.000 fontot.

Ehhez Martin Lukemant, Jim Williamset, Rusty-Jake Rodriguezt és Dave Chisnallt kellett legyőznie. A döntőben William O'Connor volt az ellenfele, akit 8–2-re vert meg, ezzel megszerezve karrierje harmadik European Tour-győzelmét. A „The Rockstar” becenévre hallgató Cullen nem számított rá, hogy megnyeri a versenyt: elmondása szerint az első mérkőzésein nem nyújtotta a legjobb formáját, éppen ezért nagyon boldog volt a finálé után.

Nem utoljára láthattunk dartssztárokat Magyarországon

A Hungarian Darts Trophy szervezője elárulta, hogy a hazai dartsrajongók nem maradnak a jövőben sem dartsesemény nélkül. „Nagy örömmel tölt el minket, hogy ilyen sokan szeretik itthon a dartsot. A budapesti versenyt összesen közel 14.000-en követték élőben a helyszínen, az utolsó napra szinte minden jegy elkelt” – mondta Takács Péter, a Darts Event Kft. ügyvezetője. „Ez egy rendhagyó verseny volt, óriási meglepetéseknek voltunk szemtanúi, de ez is a sportág varázsa: itt semmi sincs kőbe vésve” – tette hozzá a szakember. „Budapest ismét felkerült a dartsvilág térképére, és azon leszünk, hogy le se kerüljön róla: 2023-ban is elhozzuk Magyarországra a sportág világsztárjait.”

Fergeteges volt a hangulat a Hungarian Darts Trophy-n (fotó forrása: Vörös Nándor és Darts Event Kft.)

A Hungarian Darts Trophy főtámogatója az MVM és a Tippmix volt.

Hogy ne maradj le a magyarországi darts történésekről, kövesd figyelemmel a dartsevent.com oldalt!