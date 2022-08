Strandtáska – elengedhetetlen kellék a nyári vakáció során (x)

Nem minden a kellem?

Jelen esetben semmiképpen sem. Bár azért az hozzátartozik az igazsághoz, hogy a funkcionalitás ugyan elsődlegesen mérvadó, viszont azért ha ez a terület stimmel, akkor jöhet a külsőre vonatkozó stílusjegyek megálmodása. Ha utóbbi valami oknál fogva kimarad a képletből, akkor jóformán borítékolható az elégedetlenség. Szóval a strandtáska jó, ha a maximumon teljesít praktikusság tekintetében és még jobb, ha esztétikum szempontjából is a csúcsra tör. Szerencsére, hogy ez a képlet nem elérhetetlen, nem álom csupán, hanem a valóság.

Első lépésben ildomos alaposan körbejárni és letisztázni az egyéni igényeket. Nem mindegy például, hogy milyen strandról beszélünk, az sem mellékes, hogy az oda való eljutás gyalogos, vagy kocsis, mert ugye ha előbbi az azt jelenti, hogy a táska amúgy tetemes súlya könnyedén húsba vágó élménnyé válhat. Aztán az sem mindegy, hogy kinek-mit jelent a parti felszerelés. Mert akad, aki nagyon minimalista módon áll ehhez az egészhez: naptej, törölköző, papucs és viszlát. De akad, aki a fél háztartást elcsomagolná, ha tehetné, de minimum a váltó ruha, az úszócipő, az úszószemüveg, két fürdőruha, két törölköző, naptej és még a felsorolásnak itt nincs vége. A két szélsőség között pedig megannyi árnyalat húzódik. Egyik sem megoldhatatlan, alapvetően egyik sem problémás, viszont a csalódás elkerülésének érdekében tényleg kifizetődő taktika részletekbe menően végiggondolni, hogy pontosan mi is jellemzi a használatot.

Fotó: ecipo.hu

Akadnak általános érvényűen lényeges tulajdonságok?

Természetesen igen! A kényelem például maximálisan ide tartozik. Komfort a viselésben, kényelem a pakolásban, az alkalmazásban. Ez nem olyasvalami, ami kompromisszumképes.

Aztán a megbízhatóság, a strammság, a strapabírás jelen esetben olyan jellemvonások, amik elengedhetetlenek a sikerhez. Mert bár akár egy szezonon belül is újabb és újabb táskákkal bővülhet a repertoár, de azért erre viszonylag kevesen vágynak.

Mi passzoljon mivel?

Az örök dilemma főleg nők esetében, hogy mit mihez érdemes felvenni, választani. A női bőr pénztárca például passzol a strandos idillhez, és főleg a megfelelő kiegészítőhöz? Miért is ne? Tulajdonképpen a tárca milyensége felülírja a táska jellemvonásait, tehát ez azt jelenti, hogy a harmónia vélhetően így is, úgy is megvalósulhat. A színeket azért mindenkor érdemes közös nevezőre hozni. Az árnyalatok variáltságának köszönhetően még így is nagyon sokféle, egyedi látvány teremthető meg, hiszen sokan tartanak attól, hogyha beleolvadnak a tömegbe, akkor elveszítik az egyediségüket. De miért kellene beleolvadni a tömegbe, ha egyszer az egyéniség elsöprő erejét senki és semmi sem múlhatja felül? Tehát félre a láthatatlansággal, a szürkeséggel és előre a stílusosság útján – még akkor is, ha az történetesen a strandra vezet!