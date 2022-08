A Dr. Herz termékek segítik az egészségünk megőrzését (x)

Elegendő testmozgás és megfelelő táplálkozás mellett a Dr Herz termékekkel egészségesnek, fittnek érezheti magát testileg és szellemileg egyaránt. A Dr. Herz termékkínálatában az étrend-kiegészítők mellett megtalálhatók hidegen sajtolt magolajok, belsőleges oldatos cseppek, gyógynövény-kivonatok, gyógynövényes krémek, 100% természetes illóolajok, valamint orvostechnikai eszközök is.

A Dr. Herz kiváló minőségű termékei közül is kiemelkednek azok, amik feketeköményt tartalmaznak. A Nyugat-Ázsiában, Közép-Keleten és Kelet-Európában őshonos feketeköménymag olaj vitaminokban (B1-, B2-, B3-vitamin) és ásványi anyagokban (folsav, kálcium, vas, réz, cink) gazdag növényi olaj, melyet sokoldalúan felhasználhatunk egészségvédő és szépségápoló tulajdonságai miatt. Bázisolajban elkeverve alkalmazhatjuk hidratálóként, segít megőrizni a bőr nedvességtartalmát és természetes puhaságát. Hajpakolásként is használhatjuk, mert a feketeköménymag olaj ápolja, óvja a fejbőr egészségét, fényesebbé és puhábbá teszi a hajtincseket. Segítségünkre lehet a sebfertőtlenítésében és sebgyógyításban, enyhíti a pikkelysömör okozta kellemetlen bőrszárazságot és viszketést. Belsőleg alkalmazva jótékonyan hat a légutak egészségére is, használhatjuk az asztma és a hörghurut tüneteinek csillapítására. A Feketekömény olaj magas növényi Omega-6 és Omega-9 zsírsavtartalma miatt szerepet játszhat a védekezőrendszer szabályos működésében, ami a covidos időkben különösen hasznos lehet. Feketeköménymag olaj termékek széles választékát itt találja meg.

A felgyorsult élet és a környezeti hatások egyformán szerepet játszanak abban, hogy nem jutunk elegendő vitaminhoz, amihez az egészséges szervezetnek pedig szüksége lenne. Erre találták ki a multivitaminokat. Ezek a vitaminok mellett fontos nyomelemeket és ásványi anyagokat, vasat, kalciumot, cinket is tartalmaznak. Az összetételükre azonban oda kell figyelni, mert a különböző korosztályoknak, és például a sportolóknak is, más-más összetételű és más-más dózisú multivitaminra van szüksége. A Dr. Herz kínálatában ebből is széles a választék, de vásárlás előtt ajánlott a termékkínálatnál elolvasni, hogy az adott terméket kinek javasolják.

Az étrend-kiegészítők olyan nem gyógyszerként notifikált termékek, melyek segíthetnek a szervezet normál működésének fenntartásában. Ezek főként ásványi anyagokat, nyomelemeket és vitaminokat, illetve természetes kivonatokat tartalmaznak és segítenek a mérgező anyagok okozta sejt- és szöveti károsodások megakadályozásában.

Néhány termék a Dr.Herz kínálatából:

Dr. Herz Senior Multivitamin

Kifejezetten az idősebb (50 év feletti) korosztály számára összeállított multivitamin készítmény ásványi anyagokkal és nyomelemekkel az egészségesebb életért.

Dr. Herz Lysine

A lizin hiánya csökkent fehérjeszintézist, csökkent növekedést, vírusfertőzésekre való fogékonyságot eredményez. A lizinhiány csökkenti a mikroelemek felvehetőségét is.

Vitex Barátcserje

A barátcserje kedvező hatással lehet az optimális progeszteron szint elérésére a menstruációs zavarral küzdő nők jelentős részénél.

Dr. Herz Szerves Szelén

A szelén hozzájárul a haj és köröm normál állapotának fenntartásához, az immunrendszer normál működéséhez, a pajzsmirigy normál működéshez, részt vesz a normál spermaképződésben.

A Dr. Herz termékei bekerültek a Krémmániába is. A Krémmánia 2010 nyarán indult, hogy segítsen rátalálni a legjobb kozmetikumokra. Itt található a Dr.Herz Körömvirág Krém. A készítmény hatóanyagai a bőr hámosodását elősegítő és gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek. Érzékeny, könnyen kipirosodó, viszketésre hajlamos bőr mindennapos ápolására is ajánlják, akár a test teljes felületén. Túlzott napozás után különösen megnyugtatja az érzékeny bőrt. Alkalmazási javaslat: Külsőleg, sima sértetlen bőrfelületre.

Minden évben független és önkéntes szakértőkből álló bizottság dönt arról, hogy melyik márka nyerheti el a Superbrands és Magyar Brands díjakat, melyik az a márka, mely saját területén kitűnő hírnevet szerzett. A vitaminokkal és étrend-kiegészítő készítmények gyártásával és forgalmazásával foglalkozó, több, mint 15 éve fennálló Dr. Herz termékcsaládot a minőség és a megbízhatóság jellemzi és magáénak tudhatja mindkettőt. A bírák figyelembe veszik a márka tradícióját, etikai megítélését, közismertségét, valamint nagy hangsúlyt kap a fogyasztók véleménye is.