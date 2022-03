Karóra vásárlási tanácsok nőknek és férfiaknak (x)

Miért viselünk karórát?

Ki ne vágyna egy elegáns és jó benyomást keltő kiegészítőre, amely ugyanolyan fontos eleme a megjelenésünknek, mint például egy szép fülbevaló vagy egy stílusos nyakkendő. Egy igazán egyedi darab ráadásul remek meglepetésnek bizonyulhat akár ballagásra, akár születésnapra, évfordulóra, de még diplomaosztóra is egyaránt. De vajon milyen szempontok szerint érdemes vásárolni? Mire figyeljünk oda, ha karórát szeretnénk magunknak vagy egy szerettünknek? Ebben a cikkben számos tanáccsal szolgálhatunk, ami bizony sokat segíthet a válogatás során.

Még mindig nem egyértelmű sokak számára, hogy manapság miért hord valaki egy ilyen kiegészítőt. A legtöbben ugyanis a telefonjukról tudják meg az aktuális időt, kevesen néznek rá az órájukra. Pedig a mobil könnyedén lemerülhet, nincs mindig nálunk, ráadásul nem is olyan dizájnos, mint egy csodálatos karóra. Bár ma már kevesebben szereznek be a csuklójukra kiegészítőt, mint például néhány évtizede, azonban még mindig van, aki szereti ezzel egyedivé varázsolni a megjelenését. Hiszen milyen jó érzés egy fontos megbeszélés során viselni és erről megtudni, hogy még meddig tart az értekezlet. Éppen ezért jó választás a mai napig akár saját magunk részére, akár egy szerettünk számára egy ilyen darab, ami évekig hű társ lehet a mindennapok során.

Mi alapján érdemes vásárolni?

A karóra vásárlás nőknek és férfiaknak is rengeteg szempont szerint történhet. Az egyik fő tanács, hogy olyan modellt szerezzünk be, amely remekül passzol a csuklóra. Érdemes tehát fogni egy mérőszalagot és megállapítani, hogy mekkora körmérete van a kezünk alsó részének. Amennyiben 14 és 18 közé esik, akkor jobb, ha a kisebb változatok között nézelődünk, amelyek nem túl vastagok egy kisebb ember számára. Ha viszont 18 centiméternél nagyobb a körméret, akkor bizony jobb megoldás egy robosztus karóra, ami lehet akár 42 milliméter feletti is. Míg egy vékony kézen a hatalmas kiegészítő nagyon esetlenül nézhet ki, addig egy vastagabb csuklón egy aprócska óra szinte teljes mértékben eltűnhet.

Mivel azonban minden szíj állítható, így azért nem kell annyira aggódni a méretek miatt. Ha tehát az elérhető változatok nem passzolnak ránk, akkor például egy fémes karórából szakemberrel nyugodtan ki lehet vetetni pár szemet. Hasonló igaz a bőrszíjas modellekre is, hiszen azokba további lyukakat lehet csináltatni. A teszt rendkívül egyszerű, egyszerűen csak rázzuk meg a csuklónkat, és ha egy kicsit is mozog rajta a kiegészítő, akkor bizony érdemes szorosabbra venni a szíjat.

Milyen típusokból válogathatunk?

Legyen szó látványos vagy egyszerű változatokról, manapság nincs olyan személy, aki ne találna magának megfelelő kivitelt. Azért érdemes tudni, hogy sok esetben a szíj alapján dől el az, hogy melyik mellett is tesszük le a voksunkat. Az óra ezen része ugyanis a leglátványosabb, ez határozza meg azt, hogy messziről mennyire lehet látni az adott típust.

Amennyiben nagyobb eseményre veszünk csak fel órát, akkor bizony a bőrszíj lesz a legjobb megoldás, hiszen ez nemcsak elegáns, de tulajdonképpen minden viselethez remekül passzol. Kiválóan alkalmasak különleges alkalmakkor, egy stílusos öltöny mellé, de jó választás a klasszikus stílust kedvelők számára egyaránt.

Szerencsére a sportos emberek számára is van miből válogatni. Legyen szó Michael Kors, Guess, vagy akár Tommy Hilfiger gyártmányokról, manapság rengeteg híres divatdiktátor áll már elő különlegesebb darabokkal.

Karórák a hétköznapokra

Érdemes azonban megemlíteni azt is, hogy a legtöbb manapság kapható változat kvarcóra, tehát elemmel, illetve akkumulátorral működik. Ez azért is nagy előny, mert ez a típus rendkívül pontos, nem sok odafigyelésre és karbantartásra van szükségük, maximum néha elemcserére és ennyi. Éppen ezért lehetnek jó választások a mindennapokra, amikor jövünk és megyünk, a karunkat, így az órát is rengeteg hatás éri, aminek bizony az adott modellnek ellen kell állnia.

Ezeket az órákat ráadásul többségében valamilyen üveg óvja a különféle karcolódásoktól, így sokkal strapabíróbbak és hosszabb élettartammal rendelkeznek, mint az arany vagy az ezüst modellek. Ahhoz, hogy magabiztosan mozoghassunk a mindennapok során, fontos tehát, hogy olyan karórát szerezzünk be, amely kényelmes és biztonságos.