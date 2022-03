Hétvégi munka: bérkiegészítés a pihenőnapokon (x)

Elvárások a munkahétre

Az álláskeresők jellemzően az olyan pozíciókat keresik, ahol a hétvégi pihenés garantált. Sok szektorban ez nyilván kivitelezhetetlen, egyes állások pedig kifejezetten hétvégi munkavégzést igényelnek. Ez kiváló pénzkereseti lehetőség lehet diákok vagy épp azok számára, akik alkalmi bérkiegészítést keresnek.

A munkaidő a legtöbb állás esetén sarkalatos kérdés. A munkavállalók szeretik előre biztosítani magukat és tisztába kerülni azzal, hogy mik a jelenlétre vonatkozó elvárások. Az álláskeresők zöme azokat a pozíciókat preferálja, melyek fix, hétköznapi, 8 órás munkavégzéssel járnak. Ez persze nem véletlen, hiszen mindenki szeret előre kalkulálni az idejével. A beosztás alapján működő, akár hétvégi munkát is megkövetelő álláshelyek esetén ez kevésbé lehetséges. Könnyen közbejöhet egy nem várt helyettesítés, rendezvény, vagy bármi más, ami miatt az eredetileg szabadnak hitt időpontban is teljesítenünk kell.

Napjainkra – nagyban a koronavírus járványnak is köszönhetően – egyre határozottabbak azok a hangok is, akik négynapos munkahetet vizionálnak. Természetesen ez sem földtől elrugaszkodott ötlet, de a munkaerőpiac annyira sokszínű, hogy általánosságban ez szinte kivitelezhetetlen. A termelés, a szolgáltató szektor vagy épp a turizmus területén működő cégek nem tehetik meg, hogy leálljanak, kénytelen folyamatos működést biztosítani. A hétvégi munkát nem érdemes tehát démonizálni. Sőt, sokak számára kiváló kereseti forrást jelenthetnek a „beugrós”, hétvégén végzendő munkák.

Lehetőség a diákságnak

Ha hétvégi munkáról van szó, nyilván mindenki fejében azonnal felugranak olyan célcsoportok, akik számára ez érdekes lehet. Ezek közül az egyik legalapvetőbb a diákok köre, azon diákoké, akik nem a zsebpénzükből szeretnének gazdálkodni, hanem saját keresetüket osztanák be. Hogy miért épp a diákokra gondolunk, ha hétvégi munkáról van szó? A válasz rendkívül egyszerű. A tankötelezettség miatt a tanulók számára hétköznapokon szinte lehetetlen megoldani még egy részmunkaidős állás vállalását is. A nappali, kötelező iskolai jelenlét mellett a délutáni tanulás és egyéb iskolai tevékenységek rengeteg időt felemésztenek.

Ha azonban valaki úgy érzi a hétvégét és hasznosan töltené és ezzel keresne is némi pénzt, hétvégi diákmunkák tömegét találhatja meg az állásportálokon. Ezek a munkák a legtöbb esetben különféle rendezvényekhez kapcsolódnak. Népszerűnek számítanak a hétvégi promóter munkák. Ez sok mindent magában foglalhat, akár szórólapozást, akár egy-egy termék népszerűsítését, vagy épp rendezvényeken való hostesskedést. E munkákhoz nem szükséges képzettség és komolyabb fizikai igénybevétellel sem járnak, ugyanakkor remek lehetőséget jelentenek a pénzkeresetre. Arról nem is beszélve, hogy akár egy későbbi életszakaszban történő álláskeresés során is jó referenciaként sorolható fel a hétvégi munka.

A vendéglátásban sok hétvégi, beugrós lehetőség van Fotó: Profession.hu

Hétvégi lehetőségek nem csak fiataloknak

Nem lenne igazságos persze, ha a hétvégi munkalehetőségeket csakis a diákságra szűkítenénk le. Az aktív dolgozók között is sokan vannak azok, akik keresik a lehetőségeket az extra jövedelem megszerzésére. Erre pedig számukra is kiváló opciót jelentenek a különböző hétvégi munkák. Ez lehet akár a diákmunkákhoz hasonló feladatkör is, ugyanakkor a munkáltatók jellemzően az ilyen pozíciókra nem véletlenül keresnek diákokat. Nem kell azonban megijedni, a munkaerőpiac a felnőtt munkaerő számára is tartogat hétvégi lehetőségeket.

Ha hétvégi munkáról van szó, a kereskedelmi és vendéglátó szektor lényegében kiapadhatatlan forrást jelent. Ezekhez a munkákhoz jellemzően már valamennyi tapasztalat is szükséges, ám sok esetben akár kezdő, beugrós személyzetet is szívesen fogadnak. Tekintve, hogy a hétvégi munka sokak számára teljes mértékben tabu, érdemes lehet élnünk a kínálkozó lehetőségekkel. Az álláshirdetések között találhatunk különféle hétvégi eladói állásokat, de sok vendéglátóhely keres alkalmi munkásokat a hétvégére például pultozni, vagy felszolgálni. Az, hogy mennyi és milyen munkát vállalunk, jórészt csak rajtunk múlik. Ami biztos, hogy a hétvégi munka kiváló jövedelemkiegészítés diákok és aktív dolgozók számára egyaránt. Keressük a lehetőségeket és éljünk velük!