Sorozatok a magyar tévécsatornákon, amiket érdemes lesz nézni 2022-ben (x)

A tévésorozatok ismét újabb reneszánszukat élik, legyen szó akár külföldi vagy magyar címekről. A tévék egyaránt műsoron tartják a régi klasszikusokat és egyúttal folyamatosan vadonatúj fejlesztésű sorozatokkal is bombázzák a nézőket. Abban, hogy mégis mit érdemes követnünk ebből az óriási választékból, sokat segíthet egy jó tv műsor ajánló, hiszen máshogy szinte lehetetlen eligazodni a tv műsorok tengerében, így viszont könnyedén nyomon követhetjük, hogy kedvenc sorozataink következő része éppen hol és mikor megy majd.

Ha először a klasszikusokat nézzük, talán nem túlzás ide sorolni az angol történelmi drámát, a Downton Abbey-t, melyet jelenleg szerda esténként ad a Duna. A szintén örökzöldnek számító, több mint 25 éves Jóbarátokat a mai napig adja valamelyik tévécsatorna, most éppen a Viasat3, ahogyan az kiderül a tv műsorújságok mustrázásából.

Igazából a Viasat3-on szinte egész nap ilyen régebbi sorozatok mennek, olyan kedvelt címekbe futhatunk itt bele, mint a ’Doktor House’, a ’Szívek szállodája’, vagy ’A mentalista’.

Hasonlóan régi kedvencekkel szerencsére a TV2 műsorán is találkozhatunk, hiszen most is adják a ’Dr. Csontot’ vagy a ’Walker, a texasi kopó’ örökbecsű sorozatokat, míg a Dunán olyan sokak által kedvelt címekkel futhatunk össze, mint a Linda vagy a ’Rex felügyelő’.

Azok, akik a fenti sorozatokból már az összes epizódot látták, valószínűleg új tv műsorokra vágynak, szerencsére nekik sem kell csalódniuk a tévécsatornák kínálatát átböngészve. Mivel talán még sosem volt jobb időszak sorozatok gyártására Magyarországon, mint mostanában, ezért a nagy kereskedelmi tévék ontják magukból a jobbnál jobb címeket. Ezeket a hamarosan induló magyar sorozatokat vesszük most terítékre!

A TV2-n hamarosan indul ’A Pepe bárja’ című spanyol sorozat magyar verziója, Mucsi Zoltán főszereplésével, várhatóan nagy siker lesz. Az RTL Magyarország 2022-ben három új heti sorozattal is készül: hamarosan érkezik a ’Nagy Fehér Főnök’, amely hatalmas sikert aratott néhány éve Csehországban, továbbá szintén idén debütál még ’A Séf, meg a többiek’ címmel készül komédia, Schneider Zoltánnal és Miller Dáviddal a főszerepekben.

Az RTL-en bemutatkozik még emellett a csatorna saját fejlesztésű, ’A király’ című tízrészes minisorozata, amelyben Zámbó Jimmy életébe nyerhetünk bepillantást. Még nem minden cím esetében világos, hogy az említett tv műsorok premierjét mikorra időzítik a csatornák, így ha nem szeretnénk lemaradni, akkor mindenképpen érdemes nyomon követnünk az aktuális tv műsor ajánlókat.