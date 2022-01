2022-es autópálya-matrica: kerüljük el a bosszúságot, ellenőrizzük az adatokat a vásárláskor! (x)

A hazai e-matrica rendszert a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) működteti, így az ilyen jellegű tévesztéseket is az ő ügyfélszolgálataikon lehet korrigálni. Országszerte 19 irodát működtetnek a legnépszerűbb gyorsforgalmi útszakaszok közelében.

A társaság munkatársai éves szinten nagyjából 22,5 ezer esetben javítják az ügyfelek kérésére a tévesen megadott rendszámot, körülbelül 4,5 ezer esetben a felségjelzést, és további mintegy 3 ezer esetben a díjkategóriát. Ez azt is jelenti, hogy évente nagyjából 30 ezer esetben lenne megelőzhető a kapott pótdíjas felszólítás miatti bosszúság, az ügyintézés, a felesleges idő és pénzkidobásról már nem is beszélve. Mit tudunk tenni azért, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe?

Vásárláskor mindig ellenőrizzük a megadott adatokat!

Teljesen mindegy, hogy hol vesszük meg az e-matricát, nagyon fontos, hogy minden esetben még a fizetés előtt ellenőrizzük a rögzített adatokat: a rendszámot, a felségjelzést, a díjkategóriát, valamint – bár triviálisnak tűnik – az érvényességi időt és megyei matrica esetén a megyét is. Azzal ugyanis, hogy kifizettük az e-matrica árát és aláírtuk a vásárlási bizonylatot, lényegében jóváhagytuk az e-matricához rögzített adatok helyességét. Ezek megfelelőségéért pedig mi vagyunk a felelősek. És ez akkor is így van, ha nem mi adtuk meg rosszul az adatokat, hanem történetesen az eladó rögzítette rosszul azokat.

Egyáltalán nem mindegy, hol veszünk e-matricát!

Sokan észre sem veszik, hogy nemcsak a megvenni kívánt autópálya-matrica árát fizetik ki az online vásárláskor, hanem egyéb pluszköltséget, másnéven kényelmi díjat is felszámítanak nekik. Ennek összege lehet pár száz forint, de akár néhány ezer forintra is rúghat, attól függően, hogy milyen típusú e-matricát, milyen típusú járműre és hol szerzünk be. Kérdés, hogy szeretünk-e feleslegesen pénzt kidobni az ablakon?

Fotó: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

Magyarországon jelenleg az ematrica.nemzetiutdij.hu az egyetlen olyan online e-matrica vásárlási felület, ahol egyáltalán nem kell kényelmi díjat fizetni a vignetta beszerzése során. Ez a NÚSZ saját, mobilra is optimalizált oldala. Ráadásul az itt történő vásárláskor minden adatot csak egyszer, a regisztráció során kell megadni, így a későbbi vásárlások során a tévesztések esélye nagyjából nullára csökken. Emellett a vásárlások után a hőpapírra nyomtatott ellenőrző szelvényt sem kell fénymásolgatni, őrizgetni a vignetta lejárta után 2 évig. Ha a NÚSZ oldalán vesszük meg a vignettát, a kettős vásárlás is megelőzhető, és kérhetünk e-mail értesítést az e-matricánk érvényességi idejének kezdetéről és végéről is. Röviden: ez a legolcsóbb és leginkább praktikus online e-matrica vásárlási megoldás.

Január végén lejárnak a tavalyi éves vignetták

Az éves országos és a megyei autópálya-matricák mindig a következő év január 31-én éjfélig érvényesek, azaz 13 hónapon át használhatóak. A megvásárlásuk úgy éri meg a legjobban, ha minél korábban beszerezzük őket. A legtöbb közlekedő egyébként így is tesz, az éves vignetták legnagyobb része január-februárban gazdára talál.

Azoknak tehát, akik már tavaly is ilyen éves e-matricával közlekedtek, és akár napi szinten használják a díjköteles gyorsforgalmi utakat, már nem sok idejük van arra, hogy beszerezzék az idei évre érvényes vignettájukat.

Január 31-ig kell bejelenteni a mentességre és kedvezményre való jogosultságot is

Január utolsó napja az e-matrica rendszerhez kapcsolódó mentességek és kedvezmények megújítása szempontjából is fontos határidő.

A mentesség a jogszabály alapján olyan járművekre vonatkozik, mint például a hazai rendvédelmi szervek által üzemben tartott, vagy megkülönböztető jelzés használatára jogosult gépjárművek. Az e-matrica vásárláshoz kapcsolódó kedvezmény pedig – a határidő tekintetében – a nagycsaládosokat érinti. Részleges díjmentességre a mozgáskorlátozottak is jogosultak, azonban az ő esetükben nem kell a bejelentést évente megújítani.