Online időpontfoglalás? Gumicsere kapcsán is használhatod! (x)

Még nincs késő a gumicseréhez!

A kritikus 7 fokos hőmérséklet esetében már mindenképpen javasolt a gumicsere. Nincs azonban késő még decemberben sem gondoskodni erről, hiszen az igazán csúszós utak még csak ezt követően okoznak majd gondot. Az ónos eső, a reggeli lefagyások, a külterületen tapasztalható útviszonyok bizony mind azt indokolják, hogy a nyári gumi helyett mielőtt télire válts.

Sokan kifejezetten a négyévszakos iránt érdeklődnek, s szeretnének ilyen módon pénzt és időt megspórolni. Vajon mennyire biztonságos ez? Mit mondanak a szakemberek? A hozzáértők azt javasolják, hogy ha hegyvidéki területen élsz, vagy gyakran indulsz útnak külterületre, reggeli órákban, akkor feltétlenül a téli abroncs mellett érdemes letenned a voksot. A négyévszakos ugyan magában foglalja a nyári és a téli verzió előnyeit (ezért is használható egész évben), de kifejezetten téli, csúszós, havas útviszonyoknál inkább a téli gumi váltja be a hozzá fűzött reményeket.

Időpontfoglalás online?

Gondoltál már arra, hogy elkerülheted a gumiszervizeknél álló sorokat? Nincs időd a személyes időpontfoglalásra? Miért ne intéznéd ezt gyorsan és egyszerűen, online? A CodeVision által fejlesztett applikáció segítségével ezt akár okostelefonodon keresztül is megteheted. A My Point-S néven futó gumiszervizem applikáció egyaránt ingyenesen letölthető a Google Play Áruházból és az Apple Store-ból. Természetesen számítógép előtt ülve is lefoglalhatod a hozzád legközelebb eső szerviznél az időpontot, itt mindössze a Gumiszervizem weboldalra kell belépned. Regisztrációra mindkét esetben szükséged lesz, de az egyszerűség jegyében akár Facebook fiókoddal is beléphetsz.

Fotó: gumiszervizem.hu

Gumiszerviz applikáció az egyszerűség jegyében

Bár a laptop mobilitását sokan kihasználják a mindennapokban, de a legtöbbek még mindig az okoskészüléken intézik ügyeiket útközben, ha nem tartózkodnak otthon. Ennek kényelméről akkor sem kell lemondani, ha gumiszerviz keresésről, sőt, időpontfoglalásról van szó. Az applikáció gyorsan és áttekinthetően alkalmazható, ráadásul a térképes szolgáltatásnak köszönhetően a legközelebbi autószerelőket mutatja meg. Nem elhanyagolható előny az sem, hogy a nyitvatartási időről és az egyes helyeken elérhető egyéb szolgáltatásokról is részletes információkhoz juthatsz néhány kézmozdulattal. Kell ennél kényelmesebb megoldás akkor, ha a gumiszerviz keresésről és időpontfoglalásról van szó?

Miért hasznos az online megoldás?

Az online ügyintézés előnyeihez kétség sem férhet. Az élet szinte minden területén lehetőség kínálkozik arra, hogy legalább elindítsuk hivatalos, és a gyakorlatban hasznos tennivalóinkat online. Miért lenne ez alól éppen a gumiszerviz-szolgáltatás kivétel? Az elmúlt időszakban bebizonyosodott, hogy a webes időpontfoglalás iránt minden korábbinál nagyobb érdeklődés mutatkozik. Az ügyfélszolgálatok leterheltsége egyértelműen csökkenthető ilyen módon. Nem szükséges telefonálgatni, egyeztetni, hiszen minden lényeges információ elérhető az applikáción keresztül.

Ha napod nagy részét számítógép, laptop előtt töltöd, természetesen ezeken a platformokon keresztül is minden további nélkül foglalhatsz időpontot. A választani kívánt gumiszerviz nyitva tartásáról éppen úgy információkhoz juthatsz a weboldalon, mint az elérhető szolgáltatásokról. Nem mindegy, hogy külön szakembert kell keresgetni a klíma töltéséhez, a futómű beállításához, a gumiszereléshez, vagy mindezt egy helyen elintézheted. A térképes keresőben ezekről is aktuális információkhoz juthatsz.

Nem csak évszakváltáskor lehet szükséges a gumicsere!

Fontos tudnod, hogy a gumicsere nem csak az évszakváltás idején válhat szükségessé. A legtöbbször a vonatkozó hét fok környéki mérföldkőről hallani, pedig a gumi általános állapota is indokolhatja a cserét- tulajdonképpen hónaptól és időjárástól függetlenül. Téli guminál a kritikus 4mm környékén már elmaradhatatlan a gumicsere. Ne feledkezz meg arról sem, hogy ha nincs a gumi használatban, akkor is megindulhat a gumi elöregedése. Mielőtt tehát az abroncs felszerelésre kerül, mindenképpen javasolt annak állapotát átnézni. Ha gumiszervizben végezteted, akkor profi szemek és eszközök segítségével történik a gumicsere folyamata. Foglalj időpontot online, és gurulj mindig biztonságban az utakra!