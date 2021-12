Egy nagy születésnapi ünnepség és egy hatalmas köszönet a munkatársainknak! (x)

Az elmúlt 25 év során a PENNY nemcsak vállalatként növekedett. A csapatunk is nőtt - jóval sokszínűbbek lettünk korban és szakmai tapasztalatban. Ez természetesen azzal is jár, hogy munkáltatóként még több felelősséget vállaljunk és még több kihívással nézzünk szembe. Idővel jobban meg tudtuk érteni a csapatunk igényeit, miközben egyéni lehetőségeket is kínáltunk a személyes és szakmai fejlődésre. Az elmúlt években kétszer is elnyertük a „Megbízható munkáltató" címet erőfeszítéseink és emberközpontúságunk elismeréseként. További bizonyíték arra, hogy megbízható és hiteles munkáltató vagyunk, hogy a több mint 20 éve foglalkoztatott munkavállalók száma összesen 172. Azon kollégáink közül, akik a PENNY-vel együtt ünnepelték a 25 évet, néhányat arról kérdeztük, hogy mitől különleges a PENNY csapatába tartozni.