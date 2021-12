Ha házhoz rendelsz, károsítod a környezetet? 5 tény, amit még nem tudtál a fenntartható logisztikáról (x)

Egyre több ember ismeri fel azt, hogy saját egészsége mellett a környezetre és a természetre is vigyázni kell. Ennek köszönhetően tudatosabban keresik a környezetbarát termékeket és a fenntarthatósági elveket figyelemben tartó vállalkozások termékeit és szolgáltatásait. A bioélelmiszerek, az energiatakarékos háztartási eszközök és a környezetbarát gazdálkodás mellett a logisztika sem maradhat ki a sorból. Most megtudhatod, mit is jelent a zöld logisztika!