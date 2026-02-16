Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Viktor: az Ukrajnából érkező politikai támadások szintet léptek

ukrajna
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 07:09 / FRISSÍTÉS: 2026. február 16. 07:09
ZelenszkijOrbán Viktor
"Zelenszkij elnök közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba, a magyar kormánnyal szemben" - fejtette ki a miniszterelnök.
Bors
Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy az elmúlt egy hétben az Ukrajnából érkező politikai támadások szintet léptek. Mint kifejtette Zelenszkij elnök közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba, a magyar kormánnyal szemben.

Látszólag. Mert amikor Zelenszkij elnök engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valóban a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe. A magyarok ugyanis a Voks2025 szavazáson világossá tették: nem kérnek Ukrajna uniós tagságából. Nekem Magyarország miniszterelnökeként kötelességem érvényt szerezni a magyar emberek döntésének. És ezt meg is fogom tenni, újra meg újra. Ha tetszik Zelenszkij elnöknek, ha nem.

- fogalmazott a miniszterelnök.

 

