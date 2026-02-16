Ez lett Orbán Viktor egyik legnagyobb vállalásából

2010-ben, a gazdasági világválság utóhatásaitól terhelt időszakban Orbán Viktor egyik legmarkánsabb vállalása az volt, hogy tíz év alatt egymillió új munkahely jön létre Magyarországon. A kijelentést nem csupán kampányszlogennek szánták, hanem a kormány gazdaságpolitikai programjának központi elemének: a cél egy „munkaalapú társadalom” megteremtése, a segélyezés visszaszorítása és a foglalkoztatás látványos bővítése volt.



Fotó: MW

A vállalás hátterében súlyos munkaerőpiaci helyzet állt. 2010-ben a foglalkoztatottak száma 3,7–3,8 millió körül mozgott, a munkanélküliségi ráta 10 százalék felett volt – egyes megyékben a 20 százalékot is megközelítette –, és Magyarország az Európai Unió sereghajtói közé tartozott a munkaképes korú népesség foglalkoztatási rátáját tekintve. A 2008-2009-es pénzügyi válság mély sebeket hagyott a gazdaságon, az államháztartás is roskadozott, a növekedési kilátások pedig semmi jóval nem kecsegtettek. Ebben a környezetben az egymillió új munkahely nem pusztán statisztikai célkitűzésnek, hanem gazdasági fordulat ígéretének számított. A következő években a kormány adópolitikai átalakításokkal, közfoglalkoztatási programokkal, beruházásösztönzéssel és munkaerőpiaci reformokkal igyekezett alátámasztani a vállalt célt – a kérdés pedig ma már az, mit mutatnak a számok másfél évtized távlatából - írja az economx.hu.

Ha kizárólag a foglalkoztatottak számát nézzük, az ígéret első ránézésre lényegében teljesült: a 2010 körüli 3,8–3,9 milliós szintről a foglalkoztatás a következő években folyamatosan emelkedett, és 2023-ban-2024-ben már 4,7 millió fő körüli történelmi csúcsot ért el. Ez valóban közel egymilliós bővülést jelent másfél évtized alatt. A legfrissebb, 2025 végi adatok szerint a foglalkoztatottak száma továbbra is 4,6-4,7 millió fő körül alakul, vagyis a szint tartósan jóval a válság utáni évek fölött stabilizálódott.

A foglakoztatási adatokat nézve uniós összevetésben a javulás nem vitatható az Eurostat adatai alapján. A 20–64 évesek foglalkoztatási rátája 2010-ben még jóval az EU-átlag alatt volt, Magyarország a sereghajtók közé tartozott. 2024-re azonban a mutató 81,1 százalékra emelkedett, miközben az Európai Unió átlaga 75,8 százalék volt. Vagyis