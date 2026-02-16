Növelni akarják az európai atomfegyver-arzenált

Az európai vezetők, akik aggódnak az atomfegyverekkel rendelkező Oroszország fenyegetései miatt és kétségeik vannak az Egyesült Államok biztonsági kötelezettségvállalásainak jövőjével kapcsolatban, egyre inkább arról vitatkoznak, hogy megerősítsék-e a kontinensen lévő nukleáris arzenált.

Fotó: AFP /

Míg az Egyesült Államoknak és Oroszországnak egyenként több ezer nukleáris robbanófeje van, Európában csak Franciaországnak és az Egyesült Királyságnak vannak atomfegyverei. A két európai nukleáris hatalom arzenálja együttesen is csak néhány száz robbanófejből áll.

Donald Trump amerikai elnök NATO-val kapcsolatos megvető kijelentései és a külkapcsolatokhoz való tranzakciós hozzáállása miatt az európai szövetségesek megkérdőjelezik, hogy támaszkodhatnak-e az Egyesült Államok védelmére. Több európai vezető attól tart, hogy hosszú távon nem lehet automatikusan számítani az Egyesült Államok nukleáris védőernyőjére – írta meg a Kyiev Post.

A Müncheni Biztonsági Konferencia (Munich Security Conference - MSC) számára készült szakértői jelentés arra figyelmeztetett, hogy "Európának sürgősen szembe kell néznie a nukleáris valósággal", különösen azzal, amit a szerzők „Oroszország nukleáris fedezettel végrehajtott revizionizmusának” neveznek.

Az MSC rendezvényén Friedrich Merz német kancellár elmondta: már bizalmas tárgyalásokat folytat a francia elnökkel az európai nukleáris elrettentés kérdéséről.

Az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Keir Starmer hangsúlyozta, hogy a brit nukleáris erő már most is védi a NATO-szövetségeseket, ugyanakkor London erősíti nukleáris együttműködését Franciaországgal. Starmer szerint bármely ellenfélnek tudnia kell, hogy egy válsághelyzetben a brit–francia kombinált erővel kell számolnia.

Nem akarják lecserélni az USA-t

Ezzel szemben a NATO főtitkára, Mark Rutte leszögezte: senki nem beszél az amerikai nukleáris védőernyő teljes kiváltásáról. Mint mondta, az Egyesült Államok továbbra is „a végső garancia”, és minden más európai kezdeményezés ezt egészítheti ki, nem pedig helyettesítheti.