Szökés közben fogták el Zelenszkij volt energiaügyi miniszterét

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) nagyszabású vizsgálatot indított az állami Enerhoatom körül, feltárva egy kiterjedt korrupciós hálózatot. A bűnszervezet állami vezetői és üzletemberek bevonásával befolyásolta a cég beszerzéseit, személyzeti döntéseit és pénzügyi folyamatait. Az ukrán kormány novemberben függesztette fel Herman Haluscsenkót, miután fény derült bűnrészességére. A NABU február 15-én közölte, hogy emberei őrizetbe vették a korábbi energiaügyi minisztert, amikor megpróbált átlépni az államhatáron – írja a Kyiv Independent.

Szökés közben fogták el Zelenszkij korrupt energiaügyi miniszterét. / Fotó: AFP

A volt energiaügyi minisztert Kijevbe viszik

A SAPO tájékoztatása szerint a nyomozók a határátlépés pillanatában intézkedtek.

A botrányban eddig nyolc gyanúsított ellen emeltek hivatalosan vádat, a szálak pedig a legmagasabb politikai körökig érnek.

Az Ukrajinszka Pravda azt írta, hogy Haluscsenkót egy vonatról szállították le. Az értesülések szerint a határőrök előzetesen utasítást kaptak a NABU-tól, hogy azonnal jelezzenek, ha a volt miniszter megpróbálná elhagyni az országot. A lap azt írja, hogy az őrizetbe vételre az ukrán büntetőeljárási törvénykönyv 208. cikke alapján került sor. Ez lehetővé teszi, hogy bizonyos feltételek mellett a hatóságok bírósági végzés nélkül is elfogjanak egy gyanúsítottat. A portál úgy tudja, Haluscsenkót Kijevbe viszik, ahol további kihallgatások várnak rá.

A politikus 2021 és 2025 között vezette az energetikai tárcát, majd tavaly nyáron az igazságügyi minisztérium élére került.

A NABU azonban már novemberben házkutatásokat tartott a hozzá köthető ingatlanokban. A bírósági meghallgatásokon az ügyészek olyan, titokban rögzített hangfelvételekre hivatkoztak, amelyeken a résztvevők kenőpénzek elosztásáról beszéltek. A beszélgetésekben felbukkant egy „Professzor” fedőnév is, akiről a nyomozók feltételezik, hogy maga Haluscsenko lehet.

A botrány gyors politikai következményekkel járt. Az ukrán törvényhozás november 19-én megszavazta a miniszter távozását, miután az államfő nyilvánosan is a lemondását kérte. A hatóságok hangsúlyozzák: a nyomozás továbbra is folyamatban van, és újabb gyanúsítottak neve is előkerülhet.

Az ukrán elnök környezetéhez köthető oligarchák, üzletemberek és politikai szövetségesek – köztük Timur Mindics és más, az ukrán energia- és hadiiparhoz kapcsolódó szereplők – a vádak szerint hatalmas összegeket mozgattak meg gyanús szerződéseken keresztül. Erről részletesen is olvashatsz.

A Midász-ügy: hangfelvételek, fedőnevek, külső felügyelők

A Midász kódnevű vizsgálat kimutatta, hogy a teljes energiaszektort átszövi a korrupció. A NABU és a SAPO 15 hónapon át gyűjtött mintegy ezerórányi hangfelvételt egy „magas szintű bűnszervezet” tevékenységéről. A nyilvánosságra került felvételek szerint a szereplők álneveket – például „Ali baba” és „Che Guevara” – használtak, miközben a pénzek útjáról egyeztettek. A hatóságok szerint a hálózat az Enerhoatom személyzeti döntéseit, beszerzéseit és pénzügyi folyamatait is gyakorlatilag ellenőrzése alatt tartotta.