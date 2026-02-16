Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
A britek már az oroszok elleni háborúra készülnek: felépítettek egy ukrán falut, hogy gyakorolhassanak

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 11:46
A brit hadsereg felépített egy ukrán falut, ahol gyakorolják az oroszok elleni harcot.

A brit hadsereg egy különleges kiképzőfaluban készíti fel katonáit az orosz-ukrán háború tapasztalatai alapján. A Salisbury Plain területén található létesítményben hónapok óta gyakorolják a városi hadviselést, a közelharcot és az épületek megtisztítását. A hadsereg célja, hogy a lehető legéletszerűbb körülmények között készítse fel az egységeket egy esetleges kelet-európai bevetésre – írja a Daily Mail.

 

A Channel 5 csatorna „Platoon 24/7: Preparing for War” (Szakasz: Háborúra készülve) című műsorának legújabb epizódja bepillantást nyújt a közelharci kiképzőközpont kulisszái mögé. A Wiltshire megyében fekvő Copehill Down egy bombázott települést idéző gyakorlóterep, szűk utcákkal, alagutakkal és magasított járdákkal. Az 1987-ben épült helyszínt az évek során többször kibővítették, legutóbb több százezer fontos beruházással.

Mike Lindgren százados, a The Rifles 5. zászlóalj D századának parancsnoka a dokumentumfilmben elmondja: „Egy Oroszországgal vívott háborúban katonák állnának katonákkal szemben. Ugyanazokkal a felszerelésekkel rendelkeznek, mint mi, hasonló kiképzésben részesülnek, csak más módszerekkel. Ez a harc végül olyan helyeken végződhet, amelyek kicsit hasonlítanak erre.”

Mike Lindgren százados szerint egy Oroszország elleni konfliktusban a városi környezet okozza a legnagyobb nehézséget: a rossz kommunikáció, a több irányból érkező fenyegetés és a szűk terek mind fokozzák a kockázatot. Az újoncok hat hónapos, kimerítő tréningen vesznek részt, amelynek része a „Sword Lane” gyakorlat is, ahol alváshiány és extrém terhelés mellett tanulják a kontrollált agressziót. A katonákat ezt követően egy németországi NATO-bázisra vezénylik további felkészítésre.

Mindeközben politikai szinten is zajlanak az egyeztetések: Keir Starmer miniszterelnök jelezte, hogy a háború lezárulta után brit és francia erők békefenntartó feladatokat láthatnának el Ukrajnában, katonai központokból segítve a helyi csapatok kiképzését és a fegyverkészletek védelmét.


Zelenszkij váratlan helyről kapott gigapofont – kizárt, hogy ezt kiheveri

A brit hadvezetés nyíltan elismerte, hogy Ukrajnában nincs kockázatmentes katonai jelenlét. London addig nem küld csapatokat, amíg nem látja garantáltnak a katonák biztonságát, miközben Moszkva egyértelműen figyelmeztet a NATO-erők megjelenésének következményeire – írta meg a The Telegraph.

