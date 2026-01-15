Állandósult a kormánypártok stabil előnye a Tisza Párttal szemben

A Fidesz-KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra csak 41 százalékuk voksolna – derül ki az Alapjogokért Központ friss, országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából.

A kormánypárti vezetés mögött a jobboldallal nemzetstratégiai kérdésekben egyetértő szimpatizánsok aktivizálódása áll / Forrás: Alapjogokért Központ

A pártpreferencia adatok az utóbbi egy hónapban érdemben nem változtak, a kormánypártok előnye állandósult: 8 százalékpontos, jóval hibahatáron túli különbség birtokában vágnak neki a választásoknak.

A jobboldal elmúlt hónapokban mért népszerűség-növekedése és stabilizálódása mögött az húzódhat meg, hogy április 12-éhez közeledve egyre többen érzik úgy, hogy a „biztos választás” valóban biztosabb, mint a veszélyes alternatíva.