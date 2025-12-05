Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Brüsszel és Ukrajna egymást mentegetik a korrupciós ügyekben

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 11:59
UkrajnaBrüsszel
Orbán Viktor szerint kék kezet mos a maximum, amit várhatunk.
Bors
Orbán Viktor Facebook-oldalán számolt be arról, hogy nincs új a nap alatt: Brüsszel és Ukrajna egymást mentegetik a korrupciós ügyekben.

Úszik a korrupcióban az Európai Unió. Egy évvel ezelőtt jött az a hír, hogy azt a belga embert, aki a belga kormányt képviselte az Európai Bizottságban, és aki egyébként az igazságügyért, az átláthatóságért, meg a jogállamiságért volt felelős, Reynders-nek hívják ezt az embert, és azzal szórakozott, hogy belénk törölte a lábát reggel, délben, meg este, aztán egyszer csak hopp, lekapta a belga rendőrség, mert kiderült, hogy valami gyanús korrupciós, pénzmosási ügyben érintett nyakig. És most kiderül, hogy az Európai Unió második embere, korábbi, öt évvel ezelőtt még második embere, a bizottság mindenkori alelnöke, a külügyekért felelős biztos, aki egyben Olaszországot képviseli a bizottságban, az valamit csinált, nem tudjuk pontosan mit, de a napokban ott volt házkutatás, rendőrség, letartóztatás, szóval gyanús dolgok történnek

- fejtette ki a kormányfő. Hozzátette, közben maga az Európai Parlament is hangos a parlamentet érintő korrupciós ügyektől, így kellene a korrupcióban fuldokló Brüsszelnek valami okosat mondania az ukrajnai korrupcióról. A miniszterelnök megjegyezte, ez ilyenkor nyilván nem megy, kék kezet mos a maximum, amit várhatunk.

