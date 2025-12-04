Orbán Viktor: 11%-kal emeltük a minimálbért - Videó

Orbán Viktor ma nagy bejelentést tett a 2026-os minimálbérről és a garantált bérminimumról. A 2026-os évtől a minimálbér így 11 százalékkal emelkedik, a garantált bérminimum pedig hét százalékkal, január 1-től így összesen hétszázezer család jövedelme nő biztosan.

Orbán Viktor bejelentette a 2026-os minimálbér növekedést

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A minimálbér 11%-al fog nőni, és ez 322.800 Ft-ot jelent havonta, ez az új minimálbér Magyarországon. A garantált bérminimum, az 7 százalékkal nő, és ez 373.200 Ft-ot jelent havonta. Ez az új számok, amelyek alapján dolgozni fog a magyar gazdaság 2026-ban

- emelte ki posztjában. Hozzátette, ez a megállapodás közvetlenül 700 ezer munkavállalónak, mondhatjuk úgy is, hogy 700 ezer családnak a jövedelmi viszonyait javítja a következő évre nézve.