Pride-támogatók, balosok rokonai - ők a Tisza Párt jelöltjei

Hétfőn késő este hozta nyilvánosságra a Tisza Párt azon képviselőjelöltek neveit. Miután hosszas várakozást követően közölték a választókerületekben lévő 3-3 jelöltet, világosan kiderült, hogy sok esetben a Tisza jelöltjei a baloldalhoz köthető személyek, akik közt olyat is találni, aki a közösségi oldalán nyíltan felvállalta, hogy támogatja a Pride-ot.
Annak ellenére, hogy korábban Magyar Péter azt hangoztatta, hogy nem lesznek baloldali jelöltjei, Baranyában a 01 szám választó körben, tehát Pécsett a város szocialista kötődésű polgármesterének a húga lehet a befutó a három tiszás jelölt közül. Ruzsa Csaba - akit egyébként hűtlen kezeléssel gyanúsítottak - húga, Ruzsa Diána méretteti meg magát.
Ráadásul ugyanebben a körzetben Járosi Péter is elindul a Tisza színeiben. Ő korábban a Kincstári Vagyoni Igazgatóság gazdasági igazgatója volt Gyurcsány Ferenc kormányzása idején.
A liberális baloldali jelöltek listáját gyarapítja Oberholzer Zsófia is, akinek a Facebook oldalát böngészve világossá válik, hogy egy ízig-vérig Pride-támogató jelölt. Ezzel kapcsolatban Oberholzert a jobboldali véleményvezér és riporter felhívta telefonon. Bohár Dániel arra a kérdésre kereste a választ, hogy a képviselőjelölt miért támogatja a Pride-ot.
A telefonbeszélgetés elején Oberholzer Zsófia azonnal a Tisza Párt sajtóosztályához irányította Bohárt Dánielt, annak ellenére, hogy még azt sem tudta, mit szeretnének kérdezni tőle. Ezután a riporter azt a kérdést is feltette, ha Oberholzer országgyűlési képviselő lenne, akkor milyen formában támogatná a Pride-ot? A válasz erre a kérdésre is ugyanaz volt, mint legelőször.
A Tisza Press tudni fogja, hogy ön miért támogatja a Pride-ot?
- tette fel jogosan a kérdést Bohár Dániel, mivel azt gondolja, hogy a képviselő saját álláspontját a legjobban saját maga ismerheti és nem a Tisza Press. Erre a képviselőjelölt csak annyit válaszolt, hogy nem szeretne nyilatkozni, mint ahogy az összes többi jelölt sem, akiket a jobboldali véleményvezér megkeresett telefonon keresztül. Mint kiderült ennek az az oka, hogy Magyar Péter megtiltotta az embereinek, hogy válaszoljanak az újságírók kérdéseire.
A tiszás jelöltekre Kocsis Máté is reagált a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott, hogy "a brüsszeli szél befújt néhány új arcot a kétszínű pojáca pártjába.", majd azzal folytatta, hogy ordít róluk a baloldaliság és ez tudjuk, hogy mit jelent.
Kár a gőzért!
- üzent a tiszás jelölteknek és Magyar Péternek Kocsis Máté.
Lázár János sem hagyta szó nélkül a Tisza párt jelöltállítását és azt, hogy Magyar Péter nem hagyja nyilatkozni az embereit.
Nagyon szeretnék majd a tiszás jelöltekkel beszélni, akik most le vannak tiltva, hogy megszólaljanak szegények. Nagyon szeretnék majd kérdéseket feltenni nekik, hogy milyen is lesz a kormányzás. Nagyon szeretném megtudni, hogy az ifjú tiszások hogyan fogják kormányozni az országot. Van egy harmincéves tapasztalatom, kíváncsi vagyok, hogy nekik mi a megújításuk ehhez képest – hogy hogyan kell csinálni”
– fogalmazott a miniszter a tegnapi esztergomi Lázár-infón.
Majd felszólította a tiszás jelölteket: „Konkrétan tessék megmondani, hogy mitől lesz jobb majd például a járművizsgáztatás Magyarországon, ahogy az az első kérdésre vonatkozott”.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.