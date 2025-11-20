Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor mindenkit meglepett, fontos kérdésre ad választ

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 13:58 / FRISSÍTÉS: 2025. november 20. 14:00
Bognár GyuriHajdú B
Ma 20 órától élőben jelentkezik Orbán Viktor.
Orbán Viktor Facebook-posztban tudatta, hogy november 20-án este 20 órakor különleges bejelentkezésre kerül sor. Mint most kiderült, fontos kérdésre kaphatunk választ.

Van-e élet a halál után? Este Bognár Gyurival és Hajdú B-vel megfejtjük. 20 órától élőben itt, a Facebookon.

- írta bejegyzésében a miniszterelnök.

 

