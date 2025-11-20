Orbán Viktor mindenkit meglepett, fontos kérdésre ad választ

Orbán Viktor Facebook-posztban tudatta, hogy november 20-án este 20 órakor különleges bejelentkezésre kerül sor. Mint most kiderült, fontos kérdésre kaphatunk választ.
Van-e élet a halál után? Este Bognár Gyurival és Hajdú B-vel megfejtjük. 20 órától élőben itt, a Facebookon.
- írta bejegyzésében a miniszterelnök.
