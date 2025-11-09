Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Amit senki sem láthatott: a kulisszák mögött ilyen volt Orbán Viktor washingtoni útja

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 14:50 / FRISSÍTÉS: 2025. november 09. 15:36
Donald TrumpWizz Air
Orbán Viktor eddig nem látott részleteket árult el a washingtoni útjáról.

A magyar delegáció a Wizz Air egyik különgépével csütörtök reggel indult útra Amerikába, ugyanis Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt. A magyar miniszterelnök gépe a flightradar adatai szerint a legkeresettebb járat volt csütörtökön.

 

Bár a fapados légitársaság nem üzemeltet menetrend szerinti járatokat Budapest és Amerika között, rendelkezik a különleges útra alkalmas géppel. A Wizz Air egyszeri engedélyt kapott az amerikai hatóságoktól a charterjárat üzemeltetésére. 

Orbán Viktor most kulisszatitkokat is megosztott a washingtoni útról. Olyan részleteket láthatunk, amelyet eddig nem mutattak meg.

 

