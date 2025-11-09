Amit senki sem láthatott: a kulisszák mögött ilyen volt Orbán Viktor washingtoni útja

A magyar delegáció a Wizz Air egyik különgépével csütörtök reggel indult útra Amerikába, ugyanis Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt. A magyar miniszterelnök gépe a flightradar adatai szerint a legkeresettebb járat volt csütörtökön.

Bár a fapados légitársaság nem üzemeltet menetrend szerinti járatokat Budapest és Amerika között, rendelkezik a különleges útra alkalmas géppel. A Wizz Air egyszeri engedélyt kapott az amerikai hatóságoktól a charterjárat üzemeltetésére.

Orbán Viktor most kulisszatitkokat is megosztott a washingtoni útról. Olyan részleteket láthatunk, amelyet eddig nem mutattak meg.