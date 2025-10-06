A nyugdíjak reálértéke negyedével nőtt 2010 óta: több pénzből gazdálkodhatnak az idősek

A nyugdíjak átlagos értéke 2010 januárja és 2025 januárja között 98,8 ezer forintról 242,3 ezer forintra emelkedett, amely a nyugdíjas inflációt is figyelembe véve 24,4 százalékos reálnövekedésnek feleltethető meg – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője.

Nőtt a nyugdíjak reálértéke - Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

A nyugdíjak kiegészítő emeléséről döntött a kormány



A szakértő megjegyezte: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisában a januári átlagos öregségi nyugdíjakra vonatkozóan áll rendelkezésre adat, vagyis ebben például a kiegészítő nyugdíjemelések, évközi korrekciók vagy a 13. havi nyugdíj hatása nem jelenik meg. Kiemelte, hogy egy átlagos nyugdíjas a nyugdíjából közel negyedével több terméket és szolgáltatást tud vásárolni, mint 2010-ben.

Ehhez adódik még hozzá a 13. havi nyugdíj, amelyet 2022 óta ismét teljes értékben kapnak a nyugdíjasok, ennek hatását is figyelembe véve, reál értelemben harmadával több pénzből gazdálkodhat az átlagos nyugdíjas idén, mint 2010-ben. A nyugdíjasok helyzetének megítélése kapcsán leggyakrabban az merül fel, hogy az elmúlt évek gyors béremelkedéséből nem részesültek – fűzte hozzá Molnár Dániel. A törvényi előírásoknak megfelelően a nyugdíjak értéke évről évre csupán a várt inflációnak megfelelő ütemben emelkedett – ha a valós infláció magasabban alakult, akkor kaptak nyugdíjkorrekciót –, amely a dinamikus reálbér-emelkedés miatt azzal járt együtt, hogy a relatív jövedelmi pozíciójuk romlott.



Mivel az infláció idén magasabb lesz, mint előre jelezték, ezért 1.6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelés jön. Közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor kormányfő úgy fogalmazott: Azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből, ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük, idén is így lesz ez. Minden nyugdíjas megkapja azt, ami jár, még az év végéig, reményeim szerint már novemberben. Mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget, ez átlagosan 51 ezer forintot jelent – húzta alá a miniszterelnök.

A nyugdíjasok novemberben átlagosan 47 200 forintot kapnak kézhez egy összegben,

az év végéig összesen átlagosan 51 155 forint pluszpénzhez jutnak az érintettek.



A nyugdíjasok és az emelésben érintett más ellátásokban részesülők novemberben az emelt összegű ellátáson kívül januárig visszamenőleg megkapják az első tíz hónapra és a tizenharmadik havi nyugdíjra, ellátásra járó különbözetet is.



