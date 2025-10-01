Pénzért vette koronáját Magyar Péter alelnöke?! Az anyja is ott ült a zsűriben

Újabb botrány Magyar Péter körül, miután kötcsei bejelentésén Forsthoffer Ágnest nevezte ki pártja alelnökének. A politikus büszkén hirdette: „Ágnes 18 évesen a füredi Anna-bál szépe volt.” Csakhogy a csillogó tiara mögött súlyos bundagyanú húzódik – taglalja az ellenpont.hu.

A baloldali média futószalagon kezdte gyártani a szenzációhajhász szalagcímeket. A 24.hu, a hvg, az ATV és a Nyugat sem felejtett el cikket írni arról, hogy egy egykori szépségkirálynő került be a Tisza vezetésébe. Persze annak nem néztek utána, hogy miként került a korona a hölgy fejére…

Forsthoffer Ágnes (középen) nyerte az Anna-bált 1998-ban. Forrás: Arcanum

Maga az érintett, Forsthoffer Ágnes 2012-ben a Füred TV-nek így nyilatkozott a szerepléséről – persze elhallgatva a koronázás teljes történetét:

Forsthoffer Ágnes 2012-ben nem említette a korabeli botrányokat... Fotó: Füred TV

„Azt gondolom, hogy egy 18 éves fiatal lánynak nem kell ennél szebb álom, mint részt vennie az Anna-bálon, akár a bál szépe címet elhozni, mint ahogy nekem is sikerült, fürediként”

Gyanús győzelem a Balaton partján

1998 nyarán a füredi Anna-bál közönsége döbbenten figyelte a végeredményt: a koronát a mindössze 18 éves Forsthoffer Ágnes fejére tették. Bár a lány füredi származása miatt igazi helyi kedvenc volt, a döntés azonban sokakat felháborított.

A Kurír akkori tudósítása szerint számos olvasó panasszal fordult hozzájuk, mert nem értették a zsűri döntését. Egy nappal később még tovább mentek: több forrás szerint a szavazást manipulálta a szépségkirálynő édesapja, Forsthoffer Ferenc, aki akkoriban a füredi hajógyár igazgatója volt.

A Kurír itt már megnevezte a hölgy édesapját és édesanyját is a buda kapcsán

Sokak szerint a döntés nem volt igazságos, mert a bálkirálynő papája a hajógyár vezetőjeként nagy befolyással bírt

– idézte a lap a forrásait.

Anyai hátszél is?

A történetet tovább bonyolítja, hogy nemcsak az apát, hanem az anyát, Forsthofferné Varró Juliannát is a szállodaiparban tevékenykedett. A bál környékén sokan suttogtak arról, hogy az anya maga is jelen volt a zsűri környékén, ami tovább erősítette a bundagyanút.

Nem ez lett volna az első eset: a Veszprémi Napló arról írt, hogy egy másik versenyző édesanyja is a zsűriben ült, míg a Szolnok Megyei Néplap szerint volt olyan év, amikor a zsűri elnöke a győztes nővére volt.