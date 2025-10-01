Pénzért vette koronáját Magyar Péter alelnöke?! Az anyja is ott ült a zsűriben

Újabb botrány Magyar Péter körül, miután kötcsei bejelentésén Forsthoffer Ágnest nevezte ki pártja alelnökének. A politikus büszkén hirdette: „Ágnes 18 évesen a füredi Anna-bál szépe volt.” Csakhogy a csillogó tiara mögött súlyos bundagyanú húzódik – taglalja az ellenpont.hu.
A baloldali média futószalagon kezdte gyártani a szenzációhajhász szalagcímeket. A 24.hu, a hvg, az ATV és a Nyugat sem felejtett el cikket írni arról, hogy egy egykori szépségkirálynő került be a Tisza vezetésébe. Persze annak nem néztek utána, hogy miként került a korona a hölgy fejére…
Maga az érintett, Forsthoffer Ágnes 2012-ben a Füred TV-nek így nyilatkozott a szerepléséről – persze elhallgatva a koronázás teljes történetét:
„Azt gondolom, hogy egy 18 éves fiatal lánynak nem kell ennél szebb álom, mint részt vennie az Anna-bálon, akár a bál szépe címet elhozni, mint ahogy nekem is sikerült, fürediként”
1998 nyarán a füredi Anna-bál közönsége döbbenten figyelte a végeredményt: a koronát a mindössze 18 éves Forsthoffer Ágnes fejére tették. Bár a lány füredi származása miatt igazi helyi kedvenc volt, a döntés azonban sokakat felháborított.
A Kurír akkori tudósítása szerint számos olvasó panasszal fordult hozzájuk, mert nem értették a zsűri döntését. Egy nappal később még tovább mentek: több forrás szerint a szavazást manipulálta a szépségkirálynő édesapja, Forsthoffer Ferenc, aki akkoriban a füredi hajógyár igazgatója volt.
Sokak szerint a döntés nem volt igazságos, mert a bálkirálynő papája a hajógyár vezetőjeként nagy befolyással bírt
– idézte a lap a forrásait.
A történetet tovább bonyolítja, hogy nemcsak az apát, hanem az anyát, Forsthofferné Varró Juliannát is a szállodaiparban tevékenykedett. A bál környékén sokan suttogtak arról, hogy az anya maga is jelen volt a zsűri környékén, ami tovább erősítette a bundagyanút.
Nem ez lett volna az első eset: a Veszprémi Napló arról írt, hogy egy másik versenyző édesanyja is a zsűriben ült, míg a Szolnok Megyei Néplap szerint volt olyan év, amikor a zsűri elnöke a győztes nővére volt.
A helyiek szerint 1998-ban mindenki Hada Renáta győzelmére fogadott, aki szépségével és kedvességével az esélyesek között volt. Ám végül nemhogy a koronát nem kapta meg, de még helyezést sem ért el.
A csalódott közönség füttyszava és a sajtó felháborodott cikkei egyaránt jelezte: sokaknak bűzlik a királynőválasztás – bundát kiáltottak.
A Szolnok Megyei Néplap szintén az Anna-bál zsűrije és a versenyzők közötti "összjátékról" számolt be. "A szavazásról csak a végeredmény ismert. Annyit azonban tudunk, hogy az első helyezett a tavalyi győztes húga volt, egyébként a zsűri elnöke pont a nővér volt. A második pedig egy veszprémi újságíró kislánya lett; a papa 12 évig az Anna-bálok sajtófőnöke volt, aki szintén helyet kapott a zsűriben" - fogalmaztak az újság 1994. júliusi számában.
Forsthoffer Ágnes élete a bál után egyenes úton haladt a luxus felé. Édesapja, Forsthoffer Ferenc a rendszerváltás zavaros privatizációs éveiben óriási vagyonra tett szert. A nem mindennapi életkörülményeket a családfő, alapozta meg, aki jó ideje befolyásos oligarcha a környékén.
Előbb kiárusította a hajógyárat egy német tulajdonosnak, majd megszerezte a Talajerőgazdálkodási Kft. nevű vállalatot. A kétezres években a turizmusban próbált szerencsét: 2006-ban megvásárolta a Hotel Margarétát, amit aztán a lányának, Ágnesnek adott.
Ma Magyar Péter alelnökének családja többmilliárdos forgalmú cégeket irányít, és luxusingatlanok sorával rendelkezik Balatonfüreden.
Ágnes politikai felemelkedése sem véletlen. Régóta jó kapcsolatot ápol Tarr Zoltánnal, a Tisza másik alelnökével, aki közösségi oldalán nyilvánosan barátjaként hivatkozott a füredi oligarcha lányára. Így került most a párt vezetőségébe – a régi barátság és a családi háttér egyszerre segítette.
