Dömötör Csaba: vissza kell vonni a gazdák támogatásának csökkentését tartalmazó uniós költségvetési tervezetet

Vissza kell vonni a gazdák támogatásának csökkentését tartalmazó hétéves európai uniós költségvetési tervezetet, amely még tárgyalási alapnak is sekélyes és elégtelen - jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Strasbourgban kedden.

Ha az Európai Bizottság nem vált irányt, akkor még nagyobb tiltakozásra lehet számítani Dömötör Csaba szerint / Fotó: Katona Tibor

Uniós, köztük magyar termelői szervezetek és számos európai agrár-érdekképviseletek által Strasbourgban szervezett gazdatüntetésen Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: "minden olyan javaslatot elutasítunk", amelyek azt okozzák, hogy a gazdák a jövőben kevesebb támogatást kapnak, vagy többletbürokráciával szembesülnek.

"A gazdák szerte Európában egyre dühösebbek, az új uniós költségvetési tervekből ugyanis jól látszik, hogy a jövőben az Európai Bizottság az áldozat szerepét szánja nekik" - fogalmazott.

Az új keretköltségvetés már nyilvános tervezete szerint a mezőgazdaság költségvetési támogatásait az Európai Bizottság több mint 20 százalékkal akarja csökkenteni. Az pedig - mint kiemelte - "nem válasz", hogy a tagállamok költsenek többet a mezőgazdaságra, hogyha akarnak.

Dömötör Csaba súlyosbító körülménynek nevezte, hogy miközben az Európai Bizottság kevesebb támogatást akar a gazdáknak adni, aközben elkezdi megnyitni az uniós piacokat az unión kívüli országok nagyvállalatai, köztük az ukrán mezőgazdasági nagyvállalatok, valamint a dél-amerikai Mercosur-országok nagyvállalatai előtt. Az Európai Bizottság nem foglalkozik azzal, hogy mindez milyen hatással lesz az európai gazdák megélhetésére - hívta fel a figyelmet. A fideszes politikus súlyosbító körülménynek nevezte azt is, hogy a jövőben a támogatásokat még több bürokratikus feltételhez igazítanák.

Emlékeztetett: két héttel ezelőtt az EP a plenáris ülésén szavazott az Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról. A Partióták európai parlamenti pártcsoportja által benyújtott bizalmatlansági indítvány egyik oka az volt, hogy az uniós bizottság le akarja faragni az agrártámogatásokat.

Dömötör Csaba elmondta, vannak olyan EP-képviselők, akik a szavazáson kiálltak Ursula von der Leyen mellett, azaz kiálltak a közös agrárpolitika lefaragása, csökkentése, leépítése mellett, most pedig szintén részt vesznek a keddi agrártüntetésen.