Ursula von der Leyen üdvözölte az adóemeléseket. Magyar Péter az ő kottájából játszik?

A Romániában tartózkodó Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke támogatásáról biztosította a kabinetet, hangsúlyozva, hogy Románia minden feltétellel rendelkezik ahhoz, hogy gazdaságát stabil növekedési pályára állítsa.
Méltatta a költségvetési hiány mérséklésére irányuló erőfeszítéseket, elsők között a nagymértékű adóemeléseket
Romániában augusztus elsején, pénteken léptek életbe az Ilie Bolojan vezette kormány első megszorításai , melyek a már egyébként is magas inflációt még tovább pörgethetik, hiszen számos terméknél emelkedett az áfakulcs, és a jövedéki adó is magasabb lett – írta meg a Ripost.
A Krónika összefoglalója szerint az általános áfakulcs 19 százalékról 21 százalékra emelkedik, de ennél is nagyobb mértékű t a változás az eddigi kedvezményes, 5 és 9 százalékos kulcsoknál, amelyek egyaránt 11 százalékra nőnek. Az általános kulcs többek között olyan termékeket érintett eddig, mint a a ruházat, a cipő, a háztartási gépek vagy épp a távközlési díjak.
A kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs olyan termékeknél volt érvényben, mint a tankönyvek, könyvek, újságok és magazinok, továbbá a kastélyok, múzeumok, emlékházak belépődíja, a tűzifa és a hideg évszakban bizonyos fogyasztói csoportok számára biztosított hőenergia. A 9 százalékos áfa eddig az élelmiszereket, a gyógyszereket és a közüzemi díjakat terhelte, de
ebbe a kategóriába tartoztak az ingatlanok is, melyek esetében a kulcs nem 11, hanem 21 százalékra nő, az adó tehát drasztikus emelkedést hozhat az ingatlanpiacon.
Az áfa emelkedése mellett augusztus 1-jétől magasabb lett az alkoholt, a dohányt vagy épp az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó is. Az utóbbi esetben a 10 százalékos az emelés , ami a benzin literenkénti árát 0,43 lejjel (34 forint), a gázolajét pedig 0,4 lejjel (32 forint) dobta meg. Mindez pedig tovább emelheti más termékek árát is, hiszen a cégek előbb-utóbb a szállítási díjak emelkedését is áthárítják majd a vásárlókra.
Az infláció emelkedésével járhat az is, hogy augusztusban érkeztek az első olyan villanyszámlák, melyek már a villamos energia ársapkájának eltörlése után születtek.
Az árak emelkedését egyedül az fékezheti, hogy az emberek vásárlóereje az elmúlt két évben csökkent.
Az augusztusi áremelések után szeptemberben is folytatódhat a drágulás, hiszen attól a hónaptól az útadó és a bírságok is nőnek. A közúti infrastruktúrát kezelő vállalat (CNAIR) bejelentette, hogy az útadómatrica 28 euróról 50 euróra drágul, miközben a bírságok megduplázódnak.
Mindezek mellett a kormány július elsejétől megszüntette a 2023 februárja óta érvényes ársapkát a a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetében is, tehát annak az ára is magasabb lehet.
Az Európai Bizottság elnöke látogatása során közös nyilatkozatot tett Nicușor Dan román elnökkel. A konstancai hadikikötő és az Mihail Kogălniceanu légibázis meglátogatása után kiemelte:
Románia ma a NATO keleti szárnyának egyik legfontosabb partnere, amely jelentős szerepet játszik Európa biztonságának megőrzésében a Fekete-tenger térségében
Von der Leyen szerint az ország intézményei az elmúlt hónapokban példásan ellenálltak a dezinformációs kísérleteknek és a Moszkva által megszokott nyomásgyakorlási módszereknek.
A Bizottság elnöke bejelentette, hogy az Európai Tanács egy 800 milliárd eurós védelmi csomagot hagyott jóvá 2030-ig, amelynek része a 150 milliárd eurós SAFE eszköz közös beszerzések finanszírozására. Ehhez 19 tagállam, köztük Románia is csatlakozott.
Von der Leyen hangsúlyozta: a SAFE forrásai nemcsak a közös védelmi képességek erősítését szolgálják, hanem Ukrajna támogatását is, akár eszközök biztosításával, akár az ukrán védelmi ipar fejlesztésével.
A hosszú távú célokról szólva elmondta, hogy a Bizottság egy ütemtervet dolgoz ki a képességhiányok felszámolására 2030-ig, világos célokkal és mérföldkövekkel.
Emellett a két év múlva életbe lépő új uniós költségvetésben a határvédelemre háromszoros, a védelmi kiadásokra ötszörös, a katonai mobilitásra pedig tízszeres forrásnövelést javasolnak.
Végezetül Von der Leyen kitért Moldova helyzetére is, amelynek függetlenségi napját a múlt héten ünnepelték.
Kiemelte, hogy az EU mindig támogatni fogja a moldovai nép demokratikus és európai törekvéseit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.