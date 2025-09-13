Ügyészségi nyomozás indulhat Márki-Zay Péter és a tiszások uszító akciója miatt

Bejelentést tettek közösség elleni uszítás miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen ismeretlen tettes ellen, amiért Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester a környékbeli tiszás aktivistákkal együtt egy olyan utcai demonstrációt szervezett, amelynek
a résztvevői aszfaltrajzaikkal a politikai ellenfeleik kivégzésére buzdítottak.
A Magyar nemzet megtudta, a bejelentést Tényi István tette, aki részletesen meg is indokolta a döntését. Az Origo cikkét idézve leírta, hogy a politikai gyűlöletkeltés újabb döbbenetes fejezetéhez, minden eddiginél alantasabb szintre érkezett Magyarország azzal, hogy Márki-Zay Péter a tiszás aktivisták körében vezető szerepet vállalt abban a performanszban amelyben politikusok meggyilkolására buzdítottak.
Lapunk is beszámolt róla, hogy egy megdöbbentően felháborító esemény zajlott a hódmezővásárhely-batidai vendégházhoz vezető bekötő úton. Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester a környékbeli tiszás aktivistákkal együtt egy olyan utcai demonstrációt szervezett, amelynek a résztvevői aszfaltrajzaikkal a politikai ellenfeleik kivégzésére buzdítottak. Márki-Zay és tiszás támogatói Lázár Jánosnak az Amerikában meggyilkolt konzervatív influenszer sorsát ígérték, illetve nyíltan akasztással fenyegették a politikai ellenfeleiket.
A „felnőtt aszfaltrajzoló versenynek” meghirdetett demonstráción olyan „műalkotások” születtek, amelyek gyakorlatilag több nyílt erőszakra való buzdítást is tartalmaztak.
Az egyik rajz azt a döbbenetes feliratot hordozta: „LJ = CK” (azaz Lázár János = Charlie Kirk), ami egyértelmű utalás arra, hogy a szervezők Lázár Jánosnak ugyanazt a sorsot szánnák, mint ami az amerikai jobboldali, keresztény influenszert, Charlie Kirköt érte, akit alig két nappal korábban politikai merényletben meggyilkoltak.
A sokkoló üzenetek sora azonban ezzel még nem ért véget, mert a
Márki-Zay Péter által szervezett gyűlölettalálkozó körülbelül 20-30 főnyi résztvevője lelkes „mocskos Fidesz” skandálások közepette felrajzolta a „Könyörgöm, akasszuk fel!” feliratot is,
egyértelműen nyíltan buzdítva Lázár Jánosnak, illetve a baloldal minden politikai ellenfelének a megölésére.
Az ügyben megszólalt Orbán Viktor is. A miniszterelnök Lázár János bejegyzését osztotta meg, amiben a miniszter a következőket írta: "Akasztás, fejbelövés, kivégzés. Már nálunk is! A tiszások és haverjuk, Márki-Zay vágya, műve. Aszfaltrajz-verseny Magyarországon, két nappal Charlie Kirk amerikai patrióta influenszer kivégzése után. Tiszások! Ilyen a ti szeretetetek!? Ilyen országot akartok? Mi biztosan nem!"
Tényi bejelentése szerint a fenyegető üzenetek az emberi élet méltóságát sértik. A kijelentések támadást jelentenek a gondolkodás, a véleménynyilvánítás szabadsága, a humánum ellen.
„Mások életének, testi épségének, méltóságának, jogainak, védelme, önmagában is érték, amelyre az alapjogok szabályozásakor figyelemmel kell lenni. A véleménynyilvánítási szabadsággal összefüggésben ismert és elfogadott az az álláspont, hogy bár az Alaptörvény a véleményt érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül védi, de a véleménynyilvánítási szabadság védelme ott ér véget, ahol a kifejtett vélemény már nem tud hozzájárulni a demokratikus akaratképzéshez. Az eset kapcsán felmerülhet a közösség elleni uszítás bűntett gyanúja” – fogalmazott Tényi István.
A bejelentés a vonatkozó jogszabályok beidézésével folytatódik, majd azzal végződik, hogy Tényi kéri az ügy kivizsgálását, szükség esetén nyomozás megindítását, az esetleges elkövető felkutatását, illetve a bűncselekmény gyanújának megállapítását kérem.
Ráadásul nem elszigetelt esetről van szó:
az elmúlt időszakban a magyar balliberális oldal részéről sorra jelentek meg olyan megnyilvánulások, amelyek erőszakra, a politikai ellenfelek fizikai megsemmisítésére buzdítottak.
Krúbi a koncertjén a színpadról Orbán Viktor felakasztásáról vizionált, az M1 tudósítóját, Császár Attilát pedig a kötcsei polgári piknik idején az oda szervezett Magyar Péter-féle tiszás rendezvény résztvevői fenyegették meg, akasztást kilátásba helyezve.
Azóta pedig
Menczer Tamás is életveszélyes fenyegetést kapott.
Borítókép: Márki-Zay Péter és a tiszások Lázár Jánost is meggyilkolnák (Forrás: Facebook)
