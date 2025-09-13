Ügyészségi nyomozás indulhat Márki-Zay Péter és a tiszások uszító akciója miatt

Bejelentést tettek közösség elleni uszítás miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen ismeretlen tettes ellen, amiért Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester a környékbeli tiszás aktivistákkal együtt egy olyan utcai demonstrációt szervezett, amelynek

a résztvevői aszfaltrajzaikkal a politikai ellenfeleik kivégzésére buzdítottak.

A Magyar nemzet megtudta, a bejelentést Tényi István tette, aki részletesen meg is indokolta a döntését. Az Origo cikkét idézve leírta, hogy a politikai gyűlöletkeltés újabb döbbenetes fejezetéhez, minden eddiginél alantasabb szintre érkezett Magyarország azzal, hogy Márki-Zay Péter a tiszás aktivisták körében vezető szerepet vállalt abban a performanszban amelyben politikusok meggyilkolására buzdítottak.

Akasztást szeretnének

Lapunk is beszámolt róla, hogy egy megdöbbentően felháborító esemény zajlott a hódmezővásárhely-batidai vendégházhoz vezető bekötő úton. Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester a környékbeli tiszás aktivistákkal együtt egy olyan utcai demonstrációt szervezett, amelynek a résztvevői aszfaltrajzaikkal a politikai ellenfeleik kivégzésére buzdítottak. Márki-Zay és tiszás támogatói Lázár Jánosnak az Amerikában meggyilkolt konzervatív influenszer sorsát ígérték, illetve nyíltan akasztással fenyegették a politikai ellenfeleiket.

A „felnőtt aszfaltrajzoló versenynek” meghirdetett demonstráción olyan „műalkotások” születtek, amelyek gyakorlatilag több nyílt erőszakra való buzdítást is tartalmaztak.

Az egyik rajz azt a döbbenetes feliratot hordozta: „LJ = CK” (azaz Lázár János = Charlie Kirk), ami egyértelmű utalás arra, hogy a szervezők Lázár Jánosnak ugyanazt a sorsot szánnák, mint ami az amerikai jobboldali, keresztény influenszert, Charlie Kirköt érte, akit alig két nappal korábban politikai merényletben meggyilkoltak.

A sokkoló üzenetek sora azonban ezzel még nem ért véget, mert a

Márki-Zay Péter által szervezett gyűlölettalálkozó körülbelül 20-30 főnyi résztvevője lelkes „mocskos Fidesz” skandálások közepette felrajzolta a „Könyörgöm, akasszuk fel!” feliratot is,

egyértelműen nyíltan buzdítva Lázár Jánosnak, illetve a baloldal minden politikai ellenfelének a megölésére.