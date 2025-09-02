Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Dorina, Rebeka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Chatelhetsz Orbán Viktorral: elindította saját chatcsatornáját a miniszterelnök

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 11:11
miniszterelnökmessengerchat
A kormányfő még személyesebb kapcsolatot szeretne kialakítani.

– Március óta mindennap személyes üzenet küldök számotokra, helyzetértékelés, akcióterv, jövőkép, közvetlenül tőlem, csak nektek. Ezt a kapcsolatot most még magasabb szinte emelhetjük, stratégiai forródrótot létesítünk egymás között – üzent Orbán Viktor a Harcosok Klubja tagjainak, majd elárulta:

Orbán Viktor, MCC
Orbán Viktor Fotó: YouTube

mostantól Messenger-üzenetben is értesülhetünk a legfontosabb hírekről és azok hátteréről

– A digitális szabadságharc kezdetét vette, tarts velem, és küzdjünk vállvetve az előttünk álló csatákban! – buzdított a miniszterelnök, aki egyben azt is közölte, erre a linkre kattintva a jövőben megkaphatjuk majd Messengeren is a személyes üzeneteit.

Mint arról már beszámoltunk, májusban jelentette be Orbán Viktor, hogy elindul a Harcosok Klubja. Azóta a kormánypártok elkezdték szervezni a digitális polgári köröket is, amelyeknek az első találkozója szeptember 20-án lesz - emlékeztet cikkében a Magyar Nemzet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu