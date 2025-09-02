Chatelhetsz Orbán Viktorral: elindította saját chatcsatornáját a miniszterelnök

– Március óta mindennap személyes üzenet küldök számotokra, helyzetértékelés, akcióterv, jövőkép, közvetlenül tőlem, csak nektek. Ezt a kapcsolatot most még magasabb szinte emelhetjük, stratégiai forródrótot létesítünk egymás között – üzent Orbán Viktor a Harcosok Klubja tagjainak, majd elárulta:

Orbán Viktor Fotó: YouTube

mostantól Messenger-üzenetben is értesülhetünk a legfontosabb hírekről és azok hátteréről

– A digitális szabadságharc kezdetét vette, tarts velem, és küzdjünk vállvetve az előttünk álló csatákban! – buzdított a miniszterelnök, aki egyben azt is közölte, erre a linkre kattintva a jövőben megkaphatjuk majd Messengeren is a személyes üzeneteit.

Mint arról már beszámoltunk, májusban jelentette be Orbán Viktor, hogy elindul a Harcosok Klubja. Azóta a kormánypártok elkezdték szervezni a digitális polgári köröket is, amelyeknek az első találkozója szeptember 20-án lesz - emlékeztet cikkében a Magyar Nemzet.