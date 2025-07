Panyi Miklós: tízezrek juthatnak kedvezményes lakáshitelhez

Tízezrek juthatnak kedvezményes lakáshitelhez az első otthonuk megvásárlásához; a fix, 3 százalékos kamatozás és a 10 százalékos önerő régiós összevetésben is a legkedvezőbb - mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Mandinernek.



Panyi Miklós ismertette: a 40 év felettieknek nagy többsége, mintegy négyötöde él saját ingatlanban, ezzel szemben a 18-40 év közötti korosztálynak csak körülbelül a kétötöde, ezen szeretne változtatni a kormány az Otthon Start program elindításával.

Az első saját lakás vagy ház megszerzése nagy kihívást jelent a magas ingatlanárak és a lakáshitel-kamatok miatt. A programban elérhető 3 százalékos, legfeljebb 25 éves futamidejű, végig fix kamatozású lakáshitelhez hasonló, kedvező konstrukció még soha nem volt Magyarországon - hívta fel a figyelmet.

Az államtitkár felidézte: a kormány 2010 óta azon dolgozik, hogy az otthonteremtés és gyermekvállalás előtt álló pároknak minél kevésbé jelentsen anyagi akadályt a családalapítás. Ennek szellemében vezettek be számos családtámogatási intézkedést 2016-tól. A korábbi támogatások többsége a gyermeket vállaló vagy házasságban élő fiatalokat segítette, most minden korábbinál szélesebb kör előtt nyílik meg az otthonteremtés lehetősége - emelte ki.

A saját ingatlan segíti a fiatalokat a vagyoni gyarapodásban, a családalapításban, gyermekvállalásban is, vagyis ez demográfiai, gazdasági és szociális kérdés is. A saját ingatlan megszerzése hosszú távú perspektívát, kiszámíthatóságot ad a fiataloknak, ezért a külföldi munkavállalás is kevésbé jelent motivációt - vélekedett az államtitkár.

Arra is rámutatott, hogy a programban a piacinál jóval, 4-5 százalékponttal alacsonyabb hitelkamat miatt a havi törlesztőrészlet is alacsonyabb lesz, számos esetben kevesebb, mint egy hasonló ingatlan bérleti díja, így sok fiatalnak jobban megéri majd saját lakást venni, mint albérletet fizetni. A program megalkotásánál arra törekedtek, hogy a feltételek és az igénylés a lehető legegyszerűbb legyen - mondta az államtitkár. Részletezte, hogy nincs életkori megkötés, nem feltétel a gyermekvállalás vagy a házasságkötés. Az Otthon Start ugyanakkor összekapcsolható a csok plussszal, ami a családalapítást, gyermekvállalást tervezők fiataloknak ad nagyobb mozgásteret.