Kocsis Máté: Brüsszel évtizedekre tönkrevágja a magyar mezőgazdaságot

A Nagy Nyelvcsapások közepette telexék elfelejtették megkérdezni tőle, hogy őnagysága mi a búbánatos francért nem a munkahelyén van ilyenkor, ugyanis a brüsszeli haverjai épp most húzzák ki a talajt a magyar gazdák lába alól. Amíg ő viteti magát csónakázni, évtizedekre tönkrevágják sok más mellett a magyar mezőgazdaságot is, a következő uniós költségvetésből euró 100 milliárdokat küldenek Ukrajnába, amit javarészt a gazdáktól vesznek majd el. Veszélyeztetik ezzel az EU élelmiszerbiztonságát, megnehezítik a vidéki életformát, és teljesen nyilvánvaló, hogy az ukrán mezőgazdasági túltermelésnek akarnak így piacot biztosítani. Szóval most kissé fontosabb lenne harcolni a gazdák tönkretétele ellen mint az, hogy a frusztrált bábot ajnározzák. De hát a nagy igyekezet, ugye?