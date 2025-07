Ezt mondta az ukrán toborzók által halálra vert magyar férfi szomszédja

Ahogy arról korábban a Bors is beszámolt, ukrán toborzók úgy megvertek egy beregszászi férfit, hogy meghalt. A kényszersorozás után a magyar állampolgárt, S. Józsefet vasdoronggal ütötték az emberrablók. Hetekkel később a beregszászi kórházban halt meg, noha a hozzátartozóinak azt mondták, minden rendben. Az ügyben az Origo megkereste József korábbi szomszédját, akit a férfiról és az ukrajnai helyzetről is kérdeztek.



A férfi elmondta, hogy anno ő is Beregszászban élt és szomszédok voltak Józseffel. Ismerősei és rokonai azonban továbbra is a környéken élnek, így tisztában van az ukrajnai történésekkel. A szomszéd elmondta, hogy Józsefet jó emberként ismerte meg és ha akarna se tudna rá rosszat mondani rá. Anno Józseféknek volt egy kávéházuk, bárjuk, amit ők is vezettek és sokan szerettek oda járni. A férfi elmondta, hogy most is ott élő rokonai sokat mesélnek neki az ukrajnai állapotokról.

A férfi elmondta, hogy amit Magyarországon lehet hallani az ukrajnai kényszersorozásokról és a toborzói brutalitásról, az cseppet sem túlzás.

Mesélt róla, hogy mindennaposak az atrocitások Ukrajnában. Elmondta azt is, hogy Beregszász egy magyar város, úgymond „egy kisebbség többségben lakta” városról beszélünk. Az ukrán állam ezért kevésbé is támogatja, mivel hogy kisebbségi várost nem nagyon szeretnek támogatni. A kényszertoborzásokról pedig azt mondta, hogy nemcsak erre a városra, hanem minden egyes ukrajnai városra jellemző az, hogy vadásszák a fiatalokat,

vadásznak a 60 évet be nem töltött férfiakra, akiket elvisznek kényszerből. Sajnos az mindennapos

– fakadt ki a férfi. Arról is mesélt, hogy neki szerencséje van, hogy a családjával elköltöztek Magyarországra. Bár nagyon hiányzik neki a szülővárosa – már látogatóba se tud hazajárni a rokonaihoz –, és ez már évek óta így van. Arra a kérdésre, hogy miért nem tudja évek óta meglátogatni a szüleit, azt felelte:

Mivel (ukrán–magyar) kettős állampolgár vagyok, és az ukrán állam úgy kezeli a kettős állampolgárságot a saját területén belül, mintha csak simán ukrán állampolgár lennék. Ha hazatérnék, határátlépéskor azon nyomban (...), kérdés nélkül bekaszniznának és vinnének (a frontra).



Az ügy kapcsán berendelte a külügyminisztérium Ukrajna nagykövetét.