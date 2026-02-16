Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Aurelio véleménye Magyar Péterről: „Olyan gyönyörűen beállítja magát áldozatnak”

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 13:25
A félig olasz származású tévésztár reagált a hírekre, amik a napokban láttak napvilágot Magyar Péterről és a durva bulizási szokásairól. Aurelio kitért arra, hogy pontosan milyen emberek is szoktak azon a szórakozóhelyen bulizni, ahol Magyar és a többi tiszás.
Korábban lapunk megírta, hogy Magyar Péter tavalyelőtt nyáron egy kemény drogos bulin vett részt, ahol utána volt barátnőjét is ágyba vitte. A Tisza Párt elnökének nem ez volt az első botránya a bulikkal kapcsolatban, mivel ugyanazon a nyáron történt az ominózus eset, amikor az egyik pesti szórakozóhelyről a nyakánál fogva kellett kivezetni a biztonsági őröknek a politikust. Aurelio most reagált az újabb botrányra.

AURELIO: „SOK JÓ EMBER VAN KÖRÜLÖTTEM" - újévi fogadalmairól is mesél - BORS
Aurelio szerint Magyar Péter drogos bulija nem éppen egy kultúrált helyen történt (Fotó: Markovics Gábor)

Aurelio elárulta, milyen arcokkal bulizott Magyar Péter

Most láttam, hogy a mi Magyar Péterünk a Lock-ban tart bulikat. A Lockban! Korábban én is jártam ott és azért az egy elég erős hely. Hát olyan gyönyörűen állítja be magát áldozatnak, hogy egy volt barátnőjével hempergett ott, aki elvileg előtte zsarolgatta. Azon gondolkodtam, hogy mekkora zseni a csávó, hogy ebből a sztoriból is kihozza, hogy ő csak a szenvedő fél ebben az egészben

– mondta közösségi oldalán a korábbi valóságshow-szereplő.

Áprilisban egy sorsfordító döntést kell mindenkinek meghoznia. Aurelio elmondása szerint a két ember, Orbán Viktor és Magyar Péter nem összehasonlítható. „A mi Vityánk, a mi Orbán Viktorunk mikor hempereg egy olyan nővel, aki előtte zsarolta, egy olyan helyen, ahol az utolsó ember délben távozik? Nem tudom, hogy a másik oldal hol tartja a pártbulikat, de azért a Lock az egy nagyon erős helyszín” - emelte ki Aurelio.

Aurelio szerint egyértelmű, hogy Magyar Péter nem megfelelő vezető (Fotó: Bors)

Aurelio kimondta az egyértelműt

Maradjunk annál, ami van. Azért erre a palira ne bízzunk már rá egy ország vezetését b*sszameg!

– zárta videóját a félig olasz származású tévésztár.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
