Ezt neked is látnod kell: Nagyváradi Nelli brutálisan szexi fotóval forrósítja fel a jeges hangulatot

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 21:30
A magyar énekesnő nem a szégyenlősök táborát erősíti. Nagyváradi Nelli ismét szexi képet posztol az Instagramra.

Nagyváradi Nelli ismét a követői jókedvére tett legújabb Instagram posztjával. A szexi énekes ismét egy forró képet posztolt, amely az edzőteremben készült. 

Fotó: Instagram

Nagyváradi Nelli fekete kapucinban villant

Nagyváradi Nelli szexi fotót posztolt az Instagramra. A szőke szépség rajongói legnagyobb örömére szereti megörvendeztetni a követőit egy-egy merészebb fotóval, amely azonnal feldobja a kommentelők napját is. Nellinek amúgy sincs mire panaszkodnia, elképesztő bomba formában van, amiért tesz is, rengeteg időt tölti a kondi teremben. 

Mostani bejegyzése is a konditeremben készült, méghozzá az öltözőben. Azt nem tudni, hogy edzés előtt, vagy után készült a tükörszelfi, mindenesetre így is elérte a célját, hiszen a kommentszekcióban rengetegen megdicsértek, és szebbnél-szebb bókokkal látták el az énekesnőt.

  • Nem győzöm ismételni magam, hogy milyen csodálatos Nő vagy
  • Az a tekintet többet mond minden szónál
  • Oohh SZENTHABAKUUUK

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
