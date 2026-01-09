Ezt neked is látnod kell: Nagyváradi Nelli brutálisan szexi fotóval forrósítja fel a jeges hangulatot

Nagyváradi Nelli ismét a követői jókedvére tett legújabb Instagram posztjával. A szexi énekes ismét egy forró képet posztolt, amely az edzőteremben készült.

Nagyváradi Nelli bomba fotót posztolt

Fotó: Instagram

Nagyváradi Nelli fekete kapucinban villant

Nagyváradi Nelli szexi fotót posztolt az Instagramra. A szőke szépség rajongói legnagyobb örömére szereti megörvendeztetni a követőit egy-egy merészebb fotóval, amely azonnal feldobja a kommentelők napját is. Nellinek amúgy sincs mire panaszkodnia, elképesztő bomba formában van, amiért tesz is, rengeteg időt tölti a kondi teremben.

Mostani bejegyzése is a konditeremben készült, méghozzá az öltözőben. Azt nem tudni, hogy edzés előtt, vagy után készült a tükörszelfi, mindenesetre így is elérte a célját, hiszen a kommentszekcióban rengetegen megdicsértek, és szebbnél-szebb bókokkal látták el az énekesnőt.