„Már majdnem minden pasi mesterséges intelligenciával leszerkeszt 20 évet, meg 40 kilót” – MC Hawerről nem szállnak le a kommentelők

MC Hawer a napokban videóban üzent a kommentelőknek, akik szerint iszik és drogozik. Elmondta, hogy csont józan 12 éve, és szeretne végre leszámolni a negatív pletykákkal. Most viszont újra betámadták, azonban egészen más miatt.

MC Hawer senki kedvéért nem fog változtatni a stílusán (Fotó: Knap Zoltán)

MC Hawer reagált az őt ért támadásokra

MC Hawer, azaz Koczka Géza nagyon aktív a közösségi médiában. Ennek megvan a veszélye, ugyanis a kommentszekció nem szokott kíméletes lenni, ha mások megítéléséről van szó. Vele sincs ez másképp, rendszeresen rászállnak, és a külseje miatt sok támadást kap.

„Stílusos ez a fogkefehaj a nyesett szemöldökhöz. Kiváló ízlésre vall” – írja egy véleményhuszár.

„Sokan szeretnének így kinézni 60 évesen! Ne törődj senkivel, éld az életed úgy ahogy neked a legjobb! További sok sikert!” – keltek a védelmére.

MC Hawer senkinek sem akar megfelelni

Mostanában az egyik legnagyobb támadási felület a már védjegyévé vált frizura, amin esze ágában sincs változtatni.

Törődöm a külsőmmel, hogy be legyen állítva a hajam, ilyenre! Mert ilyennek szeretem. Nem olyannak szeretem, mint amilyennek ti akarjátok, hogy legyen. Én hosszú évekig teszteltem, hogy milyen frizura lenne egyedi, és mi az, ami jól is áll. Szerintem, nem szerintetek! Ne akarjuk már megmondani, hogy milyen frizurát viseljek, meg ecsetfrizurám van, meg hasonló baromságokat. Ezt engedjük el! Aki ilyet ír, azt egyszerűen tiltom, felesleges bepötyögni a telefonba. Fogadjatok így el, ahogy vagyok!

– fakadt ki facebook-videóban az énekes, aminek meglehetősen pozitív visszhangja volt.

„Rengeteg támogatást kaptam. Köszönöm mindenkinek és nagyon jól esett, hogy ennyien törődnek velem” – mesélte lelkesen a sztár a Borsnak.

MC Hawer alkohollal való kapcsolata 12 éve megszakadt (Fotó: MC Hawer)

De nem ez volt az egyetlen problémájuk vele. A nemrég nagypapává váló MC Hawer esetében kifogásolják az általa megosztott képeket is, melyeken a kommentelők szerint elszabadult a mesterséges intelligencia a sztár keze alatt. Úgy látják, a megosztott fotók már komikusan távol állnak a valóságtól.

Már majdnem minden pasi mesterséges intelligenciával leszerkeszt 20 évet, meg 40 kilót. Számomra már döbbenetes

– akadt ki egy kommentelő.