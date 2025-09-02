Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Dorina, Rebeka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Viszlát” - búcsúzik Béres Anett

búcsú
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 09:20
Béres AnettViszlát nyár
A közösségi oldalán tudatta a hírt.

Béres Anett igen aktív a közösségi oldalán. Rendszeresen oszt meg ott különböző tartalmakat a közel 40 ezres követőtáborának. Azonban most egy szomorú poszttal jelentkezett.

Béres Anett
Béres Anett
Fotó: Archív / hot! magazin

Béres Anett az Instagram-oldalán több fotóval búcsúztatta el a nyarat.

Viszlát nyár!

- olvasható Béres Anett bejegyzésében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu