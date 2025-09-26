Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Sok szülő rémálma: Ebben a betegségben szenved a magyar sztáranyuka kisfia

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 11:30
Az egykori lemezlovas egy 24 órán át elérhető sztoriban mesélt a kis Beni problémájáról. Kustánczi Lia fia még 2023-ban jött a világra.
Elsőre riasztó hírt osztott meg a követőtáborával Kustánczi Lia, ám úgy tűnik, ő az a típusú anyuka, aki a nehézségeket is mosolyogva vészeli át.

Kustánczi Lia és kisfia
Kustánczi Lia kisfia 2023-ban jött világra (Fotó: Markovics Gábor)

Az egykori lemezlovas, Kustánczi Lia 40 évesen próbálhatta ki magát először anyaszerepben: kisfia, Benett 2023 áprilisában látta meg a napvilágot. 

„Ez egy teljesen új élethelyzet! Szerintem a világ legcsodálatosabb dolga anyukának lenni. Nem mondom, hogy nincsenek mélypontok, az éjszakák elég kemények tudnak lenni és tapasztalatlan még az ember.”

Épp ezért előfordulnak olyan elbizonytalanító pillanatok, amikor felteszem magamnak a kérdést, hogy én képes vagyok-e erre, vajon mindent jól csinálok-e, de ahogy telik az idő és egyre gyakorlottabb leszek, a kétségek is köddé válnak.

„Szóval, én imádom ezt az állapotot, imádok otthon lenni vele. Bele tudok veszni a mosolyába, a tekintetébe”mesélte a Borsnak Lia még 2023 májusában, hozzátéve, hogy kedvese mindenből kiveszi a részét, már ami a baba körüli teendőket illeti.

Sok szülő rémálma: Kruppos Kustánczi Lia gyermeke

Nos, a kis Beni azóta is cseperedik, már 2 éves elmúlt. Az édesanyja most viszont egy olyan hírről számolt be, ami sok szülő számára riasztó lehet. Kustánczi Lia kisfia ugyanis kruppos, ami az egyik legtöbb mítosszal körbeszőtt betegség a gyermekek körében.

Lázasan, krupposan, de mi akkor is megcsináltuk” – számolt be Lia egy sikerélményről a 24 órán át elérhető Instagram-történetében.

Kustánczi Lia kisfia is ebben szenved, de mi is az a krupp?

A krupp, vagyis a gégehurut lényege, hogy a gégében, a hangszalagok alatt két oldalt kialakul egy párnaszerű duzzanat, amely beszűkíti a légutat, és ez fulladásszerű rohamot idéz elő. Éjjel váratlanul jelentkezik a belégzési nehezítettség, amikor a beteg gyermek száraz, jellegzetes ugató köhögés kíséretében veszi a levegőt. Tünetei még, hogy a gyermek elkékül, hörög.

A krupp jellemzően csecsemő és kisgyermekkorban fordul elő leginkább, mivel a fiatal gyermek légutai még kis keresztmetszetűek, így a szűk légutakat a kruppos nyálkahártya-duzzanat gyorsan beszűkítheti.

Dr. Bense Tamás gyermekorvos szerint „ettől a nagyon gyakori betegségtől kicsit pánikba kell esni, de csak annyira, hogy normálisan tudjunk cselekedni”. Mivel a betegség időnként valóban nagyon veszélyes lehet, hiszen fulladást okozhat, nagyon oda kell figyelni a tünetek jelentkezésekor.

 

