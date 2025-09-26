Sok szülő rémálma: Ebben a betegségben szenved a magyar sztáranyuka kisfia

Elsőre riasztó hírt osztott meg a követőtáborával Kustánczi Lia, ám úgy tűnik, ő az a típusú anyuka, aki a nehézségeket is mosolyogva vészeli át.
Az egykori lemezlovas, Kustánczi Lia 40 évesen próbálhatta ki magát először anyaszerepben: kisfia, Benett 2023 áprilisában látta meg a napvilágot.
„Ez egy teljesen új élethelyzet! Szerintem a világ legcsodálatosabb dolga anyukának lenni. Nem mondom, hogy nincsenek mélypontok, az éjszakák elég kemények tudnak lenni és tapasztalatlan még az ember.”
Épp ezért előfordulnak olyan elbizonytalanító pillanatok, amikor felteszem magamnak a kérdést, hogy én képes vagyok-e erre, vajon mindent jól csinálok-e, de ahogy telik az idő és egyre gyakorlottabb leszek, a kétségek is köddé válnak.
„Szóval, én imádom ezt az állapotot, imádok otthon lenni vele. Bele tudok veszni a mosolyába, a tekintetébe” – mesélte a Borsnak Lia még 2023 májusában, hozzátéve, hogy kedvese mindenből kiveszi a részét, már ami a baba körüli teendőket illeti.
Nos, a kis Beni azóta is cseperedik, már 2 éves elmúlt. Az édesanyja most viszont egy olyan hírről számolt be, ami sok szülő számára riasztó lehet. Kustánczi Lia kisfia ugyanis kruppos, ami az egyik legtöbb mítosszal körbeszőtt betegség a gyermekek körében.
„Lázasan, krupposan, de mi akkor is megcsináltuk” – számolt be Lia egy sikerélményről a 24 órán át elérhető Instagram-történetében.
A krupp, vagyis a gégehurut lényege, hogy a gégében, a hangszalagok alatt két oldalt kialakul egy párnaszerű duzzanat, amely beszűkíti a légutat, és ez fulladásszerű rohamot idéz elő. Éjjel váratlanul jelentkezik a belégzési nehezítettség, amikor a beteg gyermek száraz, jellegzetes ugató köhögés kíséretében veszi a levegőt. Tünetei még, hogy a gyermek elkékül, hörög.
A krupp jellemzően csecsemő és kisgyermekkorban fordul elő leginkább, mivel a fiatal gyermek légutai még kis keresztmetszetűek, így a szűk légutakat a kruppos nyálkahártya-duzzanat gyorsan beszűkítheti.
Dr. Bense Tamás gyermekorvos szerint „ettől a nagyon gyakori betegségtől kicsit pánikba kell esni, de csak annyira, hogy normálisan tudjunk cselekedni”. Mivel a betegség időnként valóban nagyon veszélyes lehet, hiszen fulladást okozhat, nagyon oda kell figyelni a tünetek jelentkezésekor.
