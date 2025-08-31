Évtizedeket letagadhatna: nem hiszed el, hány éves Tolvai Reni anyukája!

A gyönyörű magyar énekesnő, Tolvai Reni szívhez szóló bejegyzéssel jelentkezett követőinek. Megszokhattuk, hogy általában valamilyen szexi képpel örvendezteti meg rajongóit, most azonban szívmelengető képsorokat osztott meg.
Legutóbbi bejegyzése alapján a napokban ünnepelte Tolvai Reni édesanyja a 60. születésnapját. Ez a szép kerek szám magának követelt egy anya-lánya találkozást, amiből egy kis szeletet mi is láthattunk.
Isten éltessen mami 60. születésnapod alkalmából
– fűzte képeihez az énekesnő.
Ünneplésben nem volt hiány: ha a képeknek lehet hinni, nem csak tortát fogyasztottak a nagy nap alkalmából, de ebédelni is elvitte édesanyját az énekesnő. Tolvai Reni anyukája egyébként minden alkalommal lenyűgözi a netezőket fiatalos megjelenésével, akárhányszor feltűnik lánya Insta-oldalán.
