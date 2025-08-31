Évtizedeket letagadhatna: nem hiszed el, hány éves Tolvai Reni anyukája!

A gyönyörű magyar énekesnő, Tolvai Reni szívhez szóló bejegyzéssel jelentkezett követőinek. Megszokhattuk, hogy általában valamilyen szexi képpel örvendezteti meg rajongóit, most azonban szívmelengető képsorokat osztott meg.

Születésnapja alkalmából köszöntötte fel édesanyját Tolvai Reni Fotó: Szabolcs László

Kerek évfordulót ünnepel Tolvai Reni örök fiatal anyukája

Legutóbbi bejegyzése alapján a napokban ünnepelte Tolvai Reni édesanyja a 60. születésnapját. Ez a szép kerek szám magának követelt egy anya-lánya találkozást, amiből egy kis szeletet mi is láthattunk.

Isten éltessen mami 60. születésnapod alkalmából

– fűzte képeihez az énekesnő.

Ünneplésben nem volt hiány: ha a képeknek lehet hinni, nem csak tortát fogyasztottak a nagy nap alkalmából, de ebédelni is elvitte édesanyját az énekesnő. Tolvai Reni anyukája egyébként minden alkalommal lenyűgözi a netezőket fiatalos megjelenésével, akárhányszor feltűnik lánya Insta-oldalán.