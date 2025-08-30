Királyvári Zsuzsanna Suzy megszólalt Jollyval közös gyermeke jövőjéről: "A lányom énekesnő nem lesz!"

Királyvári Zsuzsanna Suzy, az elmúlt évben is aktív és pörgős időszakot tudhat maga mögött. Az énekesnő fellépések, koncertek és családi programok között lavírozott, ám a nyár vége számára mindig különleges időszak. Nemcsak azért, mert ilyenkor van lehetősége egy kicsit megpihenni, hanem mert kiskamasz lánya, Zsuzsika, akinek édesapja Tarcsi Zoltán Jolly, és akit már külön nevelnek, ilyenkor készül fel az új tanévre.

Királyvári Zsuzsanna Suzy lánya, Zsuzsika együtt készül az iskola kezdésre (Fotó: Instagram)

Királyvári Zsuzsanna Suzy: A lányom énekesnő nem lesz!

Suzy a Borsnak elárulta, hogy a nyár végét igyekeznek tartalmasan tölteni, ezért lánya társaságában a Balaton partján pihen, hogy kihasználják a nyár utolsó napjait is együtt. Az iskolakezdés náluk is komoly szervezést igényel. A tanszerek beszerzése mellett Suzy figyel arra is, hogy lánya lelkileg is felkészüljön a következő tanévre.

Zsuzsika most a hetedik osztályt kezdi meg, ami a legnehezebb lesz valószínűleg, de mivel szorgalmas és okos lány, így nem aggódom miatta. Már minden megvan, ami az iskolakezdéshez kell, nem szeretem az utolsó pillanatra hagyni ezeket az elintéznivalókat. Sokszor látom magamat benne, mert kitartó és soha nem hagy semmit félbe, képes a hétvégéket is végigtanulni.

Az énekesnő hozzátette, saját gyerekkorából jól emlékszik arra, milyen meghatározó volt az iskolakezdés időszaka. Ezért külön figyel arra, hogy lánya számára ne stresszel, hanem inkább izgalommal és kíváncsisággal teljen ez az időszak.

Bár Suzy számára az ősz mindig a munkáról és a koncertekről is szól, most minden figyelmével lányára összpontosít. Szerinte az iskolakezdés nemcsak a gyerekek, hanem a szülők számára is kihívás.

A továbbtanulás szempontjából egyelőre a gimnázium a biztos pont, mert az érettségi után bármerre mehet felsőfokú iskolába. Jelenleg még nincs kialakult kép arról, hogy mi szeretne lenni, ha felnő, de nem is sürgetem, mert az élet majd hozza. Egy biztos: énekesnő nem lesz! (nevet) Zsuzsika velem ellentétben eléggé földön járó típus, így a változókor lecsengése után biztos vagyok benne, hogy a legjobb döntést fogja hozni és ahogyan eddig, ezután is mindenben támogatom.

Az énekesnő úgy véli, az igazi siker nemcsak a színpadon, hanem a családban is mérhető. Suzy számára most az a legnagyobb öröm, hogy lánya mellett állhat, amikor egy új tanév küszöbén izgalommal és egy kis bizonytalansággal néz a jövő felé.