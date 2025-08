Halálos betegségről vallott Borbás Marcsi:„Kivéreztettem a családomat idegileg, lelkileg, anyagilag”

Kevés ember beszél olyan mély őszinteséggel a múlt fájdalmairól, mint Borbás Marcsi. A népszerű műsorvezető most nem receptekről vagy főzésről mesélt, hanem gyerekkora legmegrázóbb időszakáról.

Borbás Marcsi fiatalon mindent megtett, hogy mielőbb kárpótolja szüleit (Fotó: Mediaworks Archívum)

Borbás Marcsi mély bűntudattal küzdött gyermekkorában

Borbás Marcsi mosolya mögött egy megrázó gyerekkori történet húzódik, amely évtizedeken át meghatározta az életét és a családjához fűződő kapcsolatát. A természetesnek ható nyugalom és derű mögött küzdelmes és sok tekintetben fájdalmas gyerekkori traumák húzódnak – melyről az Evergreen Health podcast műsorában mesélt.



Kivéreztettem a családomat idegileg, lelkileg, anyagilag

– ezekkel a szavakkal idézte fel gyerekkora súlyos betegségeit Borbás Marcsi, aki ritkán hallható őszinteséggel beszélt arról, mit jelentett számára és családja számára az a korszak, amikor még kisgyermekként élet és halál között lebegett.



Nekem nagyon nagy lelkiismeret-furdalásom volt gyerekkoromtól kezdve, mert hosszan beteg voltam. Tényleg halálos beteg voltam

– mesélte Marcsi, aki 4 éves korában vakbélperforáció miatt került kórházba, és ezt követően hosszú időn át betegeskedett. Hashártyagyulladás, majd egy év folyamatos kórházi tartózkodás következett – elzárva, egy üvegfal mögött, Pécsett. A szeparációs szorongás, a szeretett családtól való távolság olyan nyomot hagyott benne, amely egész életét végigkísérte.

Nem verték a fejemhez a betegségemet, de tudtam, hogy megnehezítettem az életüket, és ezt akartam kompenzálni. Kárpótolni akartam őket.

– mondta Borbás Marcsi, aki mély megfelelési vágy hajtotta, már gyerekként is. A faluban sokszor figyelmeztették a szüleit, hogy ne kényeztessék el csak azért, mert túlélte a betegséget – nem is tették. Kemény feladatokat kapott, segített a földeken, később pedig a saját keresetéből is mindig támogatta a családját.

A szeretet, ami köztük volt, mély és időtálló volt. „60 éven át tartó mély szeretet volt köztünk” – mondja Marcsi. Édesanyja másfél éve hunyt el, és azóta sem tudott pontot tenni a gyász végére. „Halogatom, hogy felszámoljam a dolgaikat” – vallja be.