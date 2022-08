Borbás Marcsi odavan az őrségi konyhakertjéért

Csaknem húsz éve szeretett bele az Őrségbe, s ma már ott is él a férjével. Zöldségeshez nem jár, nem is csoda, hiszen mindent megtermel a konyhakertjében. Az articsókától kezdve a paradicsomig, a patiszontól a zöldbabig. Az üvegházban pedig a Mandiner munkatársai is megcsodálhatták a Borbás-féle sárgadinnyéket. A szomszédok is elcsodálkoztak rajta, hiszen az Őrségben nem jellemző, hogy sárgadinnyét termesztenek az emberek, ám azt is megtudták, az imádott édesapja miatt vállalkozott rá. Az apukája – aki korán elhunyt – szintén termesztett dinnyét, de még Madarason, ahol Borbás Marcsi felnőtt.