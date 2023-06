Borbás Marcsi: „Nagyon sok mindent kellett az életemben elgyászolnom”

Borbás Marcsi, aki talán az egyik legkedvesebb arcú, mosolygós televíziós személyiség most őszintén mesélt, az elmúlt 55 évről Endrei Judit, Korhatártalanul című műsorában. Az interjúban élete legfontosabb pillanatai, mélypontok, hullámvölgyek, de a magasságok is szóba kerültek, mint ahogyan az is, hogy miért hálás a szüleinek.

55 éves korára kezdett el foglalkozni az életkorával Borbás Marcsi. Fotó. Bors

„Az 55. az már olyan komoly!”

A Gasztroangyal nemrégiben töltötte be 55. születésnapját, és most először érezte a saját bőrén az idő múlását.

– Az az igazság, hogy eddig nem érdekelt, hány éves vagyok, de ez a 55... Ez már olyan komoly, azt érzem. Anyukám is vagy négyszer megkérdezte tőlem, hogy vajon hogy történt ez lányom, hogy te már 55 vagy? Mondtam is neki, hogy többször most már ne emlékeztessen erre!

Volt is egy pár nap, ott a szülinapom körül, amikor gondolkodóba estem az életemről

– kezdte Borbás Marcsi, aki mindig sportosan élt, vigyázott az egészségére és mégis eljött számára is az a pillanat, hogy „itt fáj, ott fáj" a teste.

– Tudod, a „tok” már nem az igazi. Pedig én mindig vigyáztam, de hát, ez az élet rendje. Egy ideje pedig én is küzdök a súlyommal, most is van rajtam vagy hat kiló felesleg – nevetett a tévés. Bevallotta azt is, hogy 50 éves koráig nem kente az arcát semmilyen krémmel. Ma már saját receptúrájú, tiszta, gyógynövényes krémet használ.

Betegségét még szülei előtt is titkolta

A Prima Primissima-díjas televíziós, egészségügyi problémák miatt nem vállalt babát élete során, pedig imádja a gyerekeket, sőt a legnagyobb rajongói is éppen a gyerekek. Harmadik férjével végre boldog házasságban él. A ma már kiegyensúlyozott Marcsi azonban elmondása szerint a háttérben küzdelmes évtizedeket vészelt át.

– Nagyon sok mindent kellett az éltemben elgyászolnom. Kimásztam a gödörből számtalanszor, feldolgoztam magamban a kudarcokat. Mi, a munkákból kifolyólag szinte egy nyitott könyvként éljük az életünket, hadd maradjanak az én fájdalmaim és gyászaim meg magamnak. Azok alakítottak talán a legtöbbet rajtam. Kívülről az emberek csak azt látják, hogy neki csak megszületni volt nehéz, de nagyon nagy mélypontjaim voltak és vannak. Megküzdöttem az életben mind fizikálisan, mind mentálisan is időről-időre. A közeli barátok már többször mondták:

Marcsi, ha bármi rossz megtörténhet, az veled meg is történik…

– fogalmazta meg a szemében látható szomorúsággal Borbás Marcsi.

– Azonkívül, amit a sajtó is megírt [gyerekkorában egy évig volt súlyos beteg, kórházban ápolták - a szerkesztő megjegyzése], azon kívül is voltam súlyos állapotban, amiből sikerült kilábalnom. Senki nem tudott róla, még a szüleim sem… – osztotta meg Marcsi. Nekik csak akkor mondtam el, amikor már túl voltam a megpróbáltatásokon – tette hozzá a tévés sztár. Nem sokkal később édesapját is elveszítette. Mégis végig optimista tudott maradni, azt mondja: így született, pozitív életszemléletet kapott, ami a legnagyobb szerencséje is egyben.

Sok fájdalma mellett is rengeteget jótékonykodik Borbás Marcsi. Fotó: © Unger Tamás

Kulisszák mögé is betekintést engedett

Borbás Marcsi imádja a gasztronómiát, nem csupán a fogyasztói, de a tudományos vagy a kulturális területét is. Most a műsor kulisszái mögé is betekintést engedett.

– Az volt a taktikám, hogy csak ténylegesen egy-két falatot ettem amíg forgattunk, nap végére így is rengeteg kalóriát fogyasztottam. Aztán egy hétig csak salátát majszoltam, ami nekem nagyon rendben van, mert kellett is, hogy a helyére kerüljenek a dolgok a pocakomban.

Azt nem tehettem meg, hogy nem kóstolok, hiszen olyan szertetettel adták

– mesélt tovább kedvesen a Gasztroangyal sztárja.

„Szigorban, de szeretetben éltünk”

Marcsi nagyon hálás a szüleinek, hogy utat mutattak neki.

– A legtöbb, amit kaptam tőlük, hogy megtanítottak az épeszű életre. Hogy tudjam értékelni a természetet, észrevegyem, ha kinő egy gyönyörű nefelejcs a beton réseiből és hogy ne vágyjak egzotikus szigetekre, ugyanolyan jól tudjam érezni magam egy somogybéli tó partján is. Szigorban, de szeretetben éltünk. A földeken dolgoztunk nyaranta együtt és egész nap beszélgettük és ez ma nincs. Ez pótolhatatlan ajándék még mai fejjel visszagondolva is – zárta gondolatait a híresség.