Balázs Klári szülinapos: „A házimunka edzésben tart”

Balázs Klárit nem zavarja az idő múlása, sőt, a népszerű énekesnő nem is foglalkozik a korával. A szülinapi köszöntések persze jólesnek neki, de a nagy meglepetésekért nem rajong.

Balázs Klári örökifjú, s nem is hangoztatja a korát, mert mint mondja: mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát (Fotó: MediaWorks)

Balázs Klári nem szeretne meglepetésbulit

„Sok ismerősöm van, aki már hetekkel előtte be van zsongva, és készül a születésnapjára, illetve azon aggódik, hogy megint eltelt egy év. Pedig ez csak egy szám, semmi több. Ismerek olyat, aki az életkora alapján fiatal, mégis sokkal idősebbnek érzi magát, és a fordítottjára is van példa” – kezdte az énekesnő a Borsnak nyilatkozva.

Bevallottan megilletődik, amikor gondolnak rá az emberek, az előadó mégsem szereti annyira a meglepetéseket. Emiatt már jó előre szól Korda Györgynek, hogy ne fáradjon az óriási ünnepléssel.

„Mindig megkérem a férjemet, hogy eszébe se jusson meglepetéspartit szervezni, mert nem szeretem! Mondjuk, látom Gyuri szemében a pajkosságot, csak még nem tudom, mire készül! Jelzem felé óvatosan, hogy ne csinálja, hiszen hétköznap mindenki dolgozik, nehéz megszervezni bármit is” − vélekedett a közkedvelt énekesnő.

„A kávét persze nem hozza az ágyba, de elmegyünk vacsorázni vagy itthon felköszönt. Alapvetően nem is az ajándékokról szól ez a nap, hanem a figyelmességről! Baráti társasággal ünnepeltük már a születésnapomat. Azért persze jólesik, hogy ilyenkor egész nap csörög a telefon, hívnak a barátok és a rajongók is. Idén hétköznapra esik a születésnapom, de volt, amikor színpadon ért: éppen tízezer ember előtt léptünk fel, és mindenki egyszerre énekelte a Happy Birthday-t, könnyfakasztó volt” – árulta el Korda György felesége.

A házaspár fiatalos lendülettel nyomja le az idei nyári koncertszezont is (Fotó: Dombóvári Tamás / Bors)

„Nem iszunk alkoholt, nem dohányzunk”

Hosszú évtizedek óta hihetetlen örömmel fogadja a közönség Korda Györgyöt és Balázs Klárit, és ez ezen a nyáron sincs másképp. A forró évszak harmadik hónapjába lépve elmondhatják, hogy az összes nagy fesztiválon megfordultak vagy megfordulnak a szezonban. Szerencsére a nagy meleggel szemben is vannak praktikáik.

„Nem könnyű kibírni ezt a meleget, vannak azonban a színpadra kihelyezett ventilátorok. Minden fellépéskor hosszú ruhát viselek, és amikor a ventilátor megfújja a ruhát, egész romantikus a látvány! A viccet félretéve: van az a mondás, hogy az vagy, amit megeszel vagy megiszol.”

Nagyon számít, hogy nem iszunk alkoholt, nem dohányzunk, és figyelünk a fizikai állapotunk megőrzésére. Gyuri lelkesen szobabiciklizik a levegőn, az én mozgásformám pedig a ház körüli teendők. A házimunka edzésben tart, hogy mindig friss és szép legyen a környezetünk, és amikor reggeltől estig takarítok, az meglátszik

– tette hozzá a szülinapos Balázs Klári.

Ha meglepetés ünneplés nem is lesz, az ország kedvenc házaspárja nagy bulit csap szeptember 11-én a Budapest Parkban: All In című estjükön rajtuk kívül olyan ismert emberek lesznek jelen, mint Peter Srámek és Csonka András. Addig pedig szóljon a dal Balázs Klárinak: