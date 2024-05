Tücsi: Sofival nem ez volt a kedvenc közös élményünk - Videó

Aryee Claudia Dedei, vagyis Tücsi szerdán arra a hírre érkezett meg Bolzanóba, hogy párját, Sofron Istvánt eltiltották a vb-n. A 36 éves hokis a magyar válogatottal vesz részt a tornán, és a Korea elleni meccsen a bírók úgy ítélték meg, hogy súlyos szabálytalanságot követett el. Egy szerencsétlen ütközésről volt szó, de a bírók végleges kiállítással sújtották, majd a vb fegyelmi bizottsága egy meccsre eltiltotta.

Tücsi és Sofron Istán a következő napokat Bolzanóban töltik Fotó: hot! magazin archív

Így a házaspár váratlan közös programhoz jutott, Tücsi és Sofi egymás mellett, kislányuk társaságában nézték a románok elleni meccset, ahol 2-1-re kikapott a magyar csapat. A népszerű műsorvezetőnő a magyar válogatott mezében szurkolt, és elárulta, jobban örült volna, ha inkább a pályán látja viszont szeretett férjét.

"Keserédes közös meccsnézés volt, Sofival szeretek sok időt együtt tölteni, de nem a jégpályán, mert oda azért jövünk, hogy szurkoljunk neki. Ő is nagyon izgult, én is nagyon izgultam, neki rosszabb kívülről, tudom, hogy mennyire megviselte, hogy eltiltották az ütközése miatt, úgyhogy ez nem a kedvenc élményeink közé íródik fel." - mondta a Borsnak a meccs után a népszerű műsorvezetőnő, aki az alábbi videóban azt is elmondja, mire számít a magyar válogatottól a vb-n, mikor van idejük egymásra párjával és mikor mehetnek végre együtt nyaralni.