"Nagyon egymásra találtunk" - kollégájával szökött külföldre a TV2 szexi műsorvezetője

Közös nyaralásra ment a híradós és időjárás-jelentő barátnője! Vitányi Judit és Brockhauser Barbara minden évben felsorolnak különféle úti célokat, és azok közül választanak. Tavaly Judit álma valósult meg, most azonban Barbi szerette volna látni a provence-i levendulamezőket.

Vitányi Judit és Brockhauser Barbara közösen nyaraltak (Fotó: archív/hot! magazin)

„Összesen hat napot voltunk ott: hétfő hajnalban repültünk ki, és szombaton jöttünk haza. Sok látnivaló volt, de mindent megterveztünk előtte. Milánóban szállt le a gépünk, onnan pedig bérelt autóval végigmentünk a tengerparton, először Monte-Carlón, Nizzán keresztül. Cannes-ban volt az első nap, utána jött St. Tropez, a harmadik naptól pedig ugyanaz volt a szállásunk, így volt lehetőségünk csillagtúrázni, levendulamezőket vadászni. Útközben rengeteg kis falucskát megnéztünk, de még a Verdon-kanyonhoz is volt szerencsénk! Ebben is nagyon egymásra találtunk Barbival, mert mindig úgy tervezi ezeket az utakat, hogy legyen aktív és nyugodt rész is; én is így szeretem” – kezdte Vitányi Judit a hot! magazinnak.

Gyönyörű helyeken jártak (Fotó: Barbara Brockhauser/hot! magazin)

Utazással gyógyult a szakítása után Vitányi Judit

Kevesen tudják, de a TV2 Tények műsorvezetője hosszú évek óta, már hatodik esztendeje szoros barátságot ápol a csatorna időjárás-jelentőjével, Brockhauser Barbarával, akit az átigazolás után ismert meg.

„Amikor Barbi megjött hozzánk, én reggeles műszakban voltam, és mivel a reggeleshez tartozik az időjárás jelentés is, így a szerkesztőségben egymás mellett ültünk. Sokat találkoztunk, és rengeteget beszélgettünk. Kiderült, hogy mindketten szeretünk utazni, ez volt az első közös pont. Utána vettük észre, hogy nagyon egy hullámhosszon mozgunk, egy a véleményünk és az ízlésünk. Tavaly volt az első közös utunk; Santorini volt az úti cél, ami azért is volt meghatározó, mert az első utam volt a szakításom után.”

Falakat kellett ledöntenem, amiben Barbi hatalmas lelki támaszom volt

– mesélte Judit.

Kipihenték magukat (Fotó: Barbara Brockhauser/hot! magazin)

Vitányi Judit: Fantasztikus kolléganőm van Marsi Anikó személyében

Alapvetően év közben több lehetősége van a híradósnak az utazásra, most ugyanis egy hosszabb időszak után van, amiben rengeteget dolgozott. Ezért is érezte úgy, hogy szüksége van a pihenésre.