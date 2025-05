Marsi Anikó kolléganőjéről vallott: egyértelmű, hogy Vitányi Judit sokkal csinosabb és fiatalabb

Sosem volt féltékeny a kolléganőjére Marsi Anikó. A TV2 Tények című műsorának híradósai inkább hálát éreznek egymás iránt, mint irigységet, annak ellenére, hogy Anikó úgy fogalmaz: egyértelmű, hogy Vitányi Judit sokkal csinosabb és sokkal fiatalabb is nála.

Marsi Anikó fogyása után is úgy érzi, Vitányi Judit szebb nála – Fotó: archív / hot! magazin

Marsi Anikó nem irigyli kolléganője fiatalságát, kedveli őt

„Akár lehetnénk rosszban is, lehetnék nagyon féltékeny Juditra, hiszen sokkal fiatalabb, szebb, üdébb, mint én. De a személyiségéből fakadóan sosem lett úrrá rajtam ez az érzés. Mindig is nagyon kedveltem őt, sőt hálás vagyok neki” – kezdte Marsi Anikó.

Judit sincs ezzel másként, hiszen az ő élete azért alakult úgy, ahogy, mert annak idején a kolléganője hozott egy döntést – ez az oka, hogy egymást váltják a Tényekben.

„Én is hálás vagyok neki. Számomra óriási csavar volt, hogy a hajnali idősávból átkerültem estére. Ez nemcsak presztízskérdés – hiszen egy híradós számára az esti adás a legfontosabb –, de ez egyfajta életmódváltást is okozott nekem.

A hajnali kelésre nagyon rosszul reagált a szervezetem, sok-sok éve pajzsmirigy- és inzulinproblémáim vannak.

Sok idő kellett, hogy megfelelően tudjam kezelni ezeket, amiben sokat segít, hogy nem hajnal fél 4-kor kelek, és nem összevissza élek” – magyarázta Vitányi Judit.

Vitányi Judit és Marsi Anikó támogatják egymást a nehéz időkben

A két nő hosszú évek óta az érdeklődés középpontjában áll, ez azonban nem mindig egyszerű, sokszor kapnak negatív, bántó kommenteket. MígMarsi Anikót túlsúlyosnak, addig Vitányi Juditot túl vékonynak ítélték, és ezért kapott rengeteg bántást.

„Volt egy nagyon nehéz időszak a magánéletemben, ami a padlóra küldött, akkoriban nagyon lefogytam. Folyamatosan kaptam a negatív megjegyzéseket, hogy milyen vékony vagyok, a fejem meg egy lufi. Ez iszonyatosan rosszulesett, mert amúgy is rosszul voltam lelkileg. Ancsa ezekben a pillanatokban is mellettem állt.

Akkoriban sokan nem tudtak ezekről a problémáimról, nem is sejtették, de Ancsa és a férje, Gyarmati Gábor igen, és biztosítottak róla, hogy ha bármi történik, mellettem állnak.

Ez nagyon sokat jelentett nekem” – emlékezett vissza Vitányi Judit.