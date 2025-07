Drámai vallomás: nárcisztikus párja miatt omlott össze a Séfek Séfe sztárja

Méri Dezső a TV2 Séfek Séfe negyedik évadában szerepelt. A negyedik helyen végzett, azonban többek szerint neki kellett volna nyernie. Azóta teljes fordulatot vett az élete, több neves étteremben is dolgozott. Azonban az évek során annyira kiábrándult a vendéglátásból, hogy Tusor Viktor és Pereszlényi Alexandra után ő is úgy döntött, hogy otthagyja az éttermet. A részletekről először a Borsnak mesélt.

A Séfek Séfe sztárja, Méri Dezső élete teljesen felfordult

Kiégett, otthagyta az éttermet

A szakmában eltöltött két évtized alatt sok minden történt, de az utóbbi időszakban egyre inkább úgy éreztem, hogy kiégtem, elfáradtam. Nemcsak a környezet, amit látok és tapasztalok, hanem maga a rendszer is embertelen lett számomra

– mondta. Hozzátette, hogy barátai közül többen, köztük ismert szakácsok, mint Tusor Viktor is, otthagyták a vendéglátást, ami őt is elgondolkodtatta a szakma jövőjéről.

Az elmúlt hónapokban már nem is állt be hagyományos értelemben vett konyhára dolgozni, helyette szabadúszóként vállal esküvőket, rendezvényeket, illetve saját megkereséseket szerte az országban. „Ez a fajta szabadság talán ad egy kis felszabadultságot, és lehetőséget arra, hogy továbbra is a szakmához kapcsolódjak, de a saját szabályaim szerint” – tette hozzá a TV2 séfje.

Egy különleges alkalomról is mesélt, amikor az egyik hazai sztárt, egy tehetséges műsorvezetőt készített fel egy különleges főzésre.

„Nagyon emberi és közvetlen volt vele a kapcsolat. Inspiráló volt beszélgetni vele, mert a médiában is otthonosan mozog, és ért a marketinghez, ami ma már szinte elengedhetetlen a szakmánkban” – magyarázta. Noha csak pár alkalommal találkoztak, a szakember számára ez az együttműködés erőt adott, és bizonyította, hogy még mindig vannak értékes kapcsolatok a szakmai életben.

Méri Dezső a Séfek Séfe című műsorban

A Séfek Séfe sztárja szakított a párjával

A beszélgetés során kitért magánéletére is, amelyről bevallotta, hogy ugyanolyan viharos, mint a szakmai pályája.

Az utóbbi időben többször is csalódtam. Volt egy nárcisztikus párom, aki nagyon visszaélt a szenzitivitásommal és szeretetemmel, ami komoly pofon volt. Nem szeretném részletezni. Nem hiába voltam vele persze. Rohadt nagy arculcsapás volt, lehet én is neki. Azóta nem is beszélünk. A szakítás után egyébként nagyon magamba fordultam, nem találtam a helyem.

– fogalmazott.