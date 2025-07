Schmuck Andor emléke tovább él a törzshelyén: „Ő kérte, hogy felkerüljön a falra…”

Schmuck Andor a közélet emblematikus figurája volt. Ötvözte a politikus a régi vágású úriember és az abszolút jó értelemben vett celeb minden jellemvonását Szerette az életet, az ízeket, az illatokat és a jó társaságot, no meg a szép hölgyeket. Nem csoda hát, hogy az egyik törzshelyén még egy falfestményt is készítettek róla, melyen kezében söritallal, oldalán pedig csinos hölgyekkel látható, természetesen emelkedett hangulatban. Scmuck Andor a bajor söröző nyitása óta volt rendszeres vendége a hangulatos búfelejtőnek, ami mindössze egy sarokra áll a lakásától, ahol néhány napja holtan találták. Schmuck Andor halála oka azóta sem derült ki.

Schmuck Andor betegsége A Nagy Duettben derült ki (Fotó: Bánkúti Sándor)

Schmuck Andor örömmel reklámozta kedvenc sörözőjét: „Fizetséget is ajánlottam neki, de ő visszautasította”

A Bors ellátogatott a belvárosi, bajor ivóba, ahol megkóstoltuk Schmuck Andor kedvenc sörét, miközben róla beszélgettünk a hangulatos hely egyik tulajdonosával. „Schmuck Andor a nyitás napján betért hozzánk, így mondhatjuk, hogy az elsők között kóstolta meg a bajor perecünket, aminek aztán a rajongójává is vált, ahogyan a bajor sörök nagy barátja is lett, vagyis volt mindig is” - mesélte söröző tulajdonosa, aki hozzátette:

Rengetegszer járt nálunk, többnyire hölgytársasággal, vagy barátokkal érkezett.

„Egy alkalommal meg is kértem őt, hogy szerepeljen az egyik TikTok videónkban. Bevallom, fizetséget is ajánlottam neki, de ő ezt tisztelettel visszautasította és baráti alapon elkészítette a kis szösszenetet. Ez a kis történet is mutatja, hogy milyen ember is volt ő. Egyébként Schmuck Andor hihetetlenül közvetlen és humoros ember volt. Szerettük, ha nálunk vendégeskedett, mert garantálta a jó hangulatot” – folytatta a tulaj, majd elmesélte, hogyan került fel Schmuck Andor képmása a helység emeleti falára.

Schmuck Andor halála megrázta törzshelyének tulajdonosát is (Fotó: Bors)

„Andor az adás után megjelent és azonnal mikrofont ragadott”

„Andor maga kérte, hogy hadd kerüljön fel a falra a bajor társaságba, ha már ilyen sokat jár hozzánk és ha már híresség. Így lett belőle freskó nálunk és mi pedig nagyon büszkék vagyunk erre. Mindig jól hallani, amikor a vendégeink kiszúrják, hiszen hangosan és meglepetten mondják ki a nevét” – mondta nevetve a söröző egyik vezetője, aki szép és bulis emléket őriz Schmuck Andorról arról a napról, amikor kiesett a TV2 Nagy Duett című show-műsorából. „Aznap este karaoke buli volt az emeleten. Andor az adás után megjelent és azonnal mikrofont ragadott. Mondanom sem kell, hatalmas sikert aratott” – tette hozzá a vendéglátós, aki arra is ígéretet tett, hogy elneveznek Andorról egy ételt is, amit gyakran fogyasztott náluk.